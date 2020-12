Vila Baluarte será inaugurada em janeiro com participação de diversos restaurantes baianos

Foto: Divulgação

Será inaugurada, no dia 7 de janeiro, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, a Vila Baluarte. O espaço, que funcionará em um anexo da Casa Baluarte, promete uma super experiência gastronômica. No local, serão servidos pratos dos restaurantes Di Janela, Bella Bistrô, Tortarelli, La Máxima, Mesa Nômade, Japa Fácil, Empanadelas, Acarajé da Cira, Crema Gelato e Larriquerrí.



Segundo a diretora executiva da Casa Baluarte, Calliane Andrade, a expectativa é oferecer um ambiente descolado e leve. “O frescor da Baía de Todos os Santos e a sombra da mangueira do Casarão criaram um clima aconchegante e nostálgico para a Vila Baluarte”.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, Rodrigo Mello, produtor executivo da Pequena Notável, parceira do projeto, comentou: “Quero todos na varanda olhando para a Baía de Todos os Santos de sandália, bermuda e camiseta, como se estivesse no quintal de casa. Bebendo uma cerveja despreocupado e curtindo o clima gostoso da Vila Baluarte”.

A Vila Baluarte funcionará de quinta à sexta a partir das 16h e aos sábados e domingos a partir das 11h. O local terá estacionamento para até 150 carros.

