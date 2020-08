Vila Caramuru e Vila dos Namorados voltam a funcionar de modo parcial

Com a liberação da fase dois do plano de reabertura das atividades econômicas em Salvador, iniciada na última segunda-feira (10), a Vila Caramuru, no Rio Vermelho, e Vila dos Namorados, na Pituba, reabriram, mas estão funcionando de forma parcial. As informações são da Secom.

Na Vila Caramuru, oito dos noves quiosques retomaram suas atividades. Já na Vila dos Namorados, dos seis quiosques, um abriu nesta sexta-feira (14) e outro reabrirá neste sábado (15). A expectativa dos comerciantes é que o movimento, que foi bastante tímido ao longo da semana, possa melhorar até domingo (16).

Para voltar a funcionar atendendo aos protocolos, os bares e restaurantes das vilas implantadas pela Prefeitura tiveram que se adequar aos protocolos de segurança e proteção à vida. A Hamburgueria Jamm, na Vila Caramuru, por exemplo, reduziu de 100 para 30 a capacidade de clientes. Terminais de álcool em gel e de papel toalha foram espalhados por todo estabelecimento e o cardápio passou a ser digital, com pedido feito por meio de um tablet higienizado a cada utilização. Até luvas são distribuídas.

(Foto: Bruno Concha/Secom) (Foto: Bruno Concha/Secom)

De acordo com o gerente da casa, Antônio Henrique de Oliveira, mesmo com a adoção de todos os cuidados, o movimento ainda é tímido. “Abrimos desde segunda (10), mas as pessoas ainda estão muito temerosas. Estamos na torcida para que, durante o final de semana, a procura seja um pouco maior. As pessoas não precisam ter receio porque tomamos todas as precauções e estamos seguindo o protocolo, reforçando bastante a higienização”, afirmou.

Na Vila dos Namorados, apenas o Espeto Baiano Prime está funcionando desde a quarta-feira (12). Amanhã (15), abrirá o Pai Inácio Beach. Os outros só devem retornar a partir de outubro ou quando a Prefeitura autorizar atividade musical. De acordo com Daniel Dumas, um dos empreendedores da vila, os comerciantes estão agindo com cautela. “Todos estão muito cautelosos nesse momento, meio que avaliando o cenário, o que é compreensível”, assinalou.

Estrutura

A Vila Caramuru abriga restaurantes, bares, sorveteria e lanchonetes com opções como hambúrguer gourmet, mix de frutos do mar, camarão encapotado, risoto de camarão, moqueca, sarapatel, feijoada e picanha na chapa. Já a Vila dos Namorados, no coração da Pituba, conta com quatro restaurantes e uma baiana de acarajé. Cada estabelecimento tem cerca de 40 metros quadrados e também dispõe de cardápio diversificado. O horário e dias de funcionamento variam para cada estabelecimento nas vilas, mas o protocolo determina que bares e restaurantes só podem funcionar de segunda a domingo, entre 12h e 23h.