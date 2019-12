Vila de Natal será inaugurada no Porto da Barra

O Largo do Forte de Santa Maria, no Porto da Barra, vai receber uma Vila de Natal. A atração será inaugurada na tarde desta sexta-feira (13) e terá uma feira de produtos natalinos, programação especial, com queima de fogos, apresentações de corais e eventos culturais. O espaço funcionará com 16 expositores até o dia 22 de dezembro.

A abertura do evento terá uma queima de fogos pirotécnicos e a apresentação dos corais Vozes das Ruas, composto de moradores de rua e Fundação Cidade Mãe. Às 20h, haverá uma aula de zumba que será realizada em parceria com a Academia Selfit. A programação segue neste sábado e domingo (14 e 15) com shows de voz e violão e a oferta de itens de Natal da feira.

A iniciativa da Prefeitura envolve a Diretoria de Iluminação Pública (Dsip) e a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), ambas vinculadas à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Empresa Salvador Turismo (Saltur) e a Secretaria de Manutenção (Seman) e integra a série de ações natalinas que têm sido promovidas em diversos locais da cidade. O evento conta ainda com a parceria de comerciantes locais e da Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra).

Na próxima semana, na sexta-feira (20), às 18h, acontece um Festival de Drones, no Farol da Barra. No dia seguinte, 21, às 14h, está programada a Festa dos Vizinhos da Rua Florianópolis. Seguindo uma tradição francesa criada na década de 90, o evento tem como objetivo aproximar os moradores, através de uma grande confraternização natalina.

Neste mesmo dia, às 18h, está prevista a apresentação da Banda da Polícia Militar da Bahia, no espaço da Vila. A prefeitura informou que, independentemente da programação artística e cultural, a feira de produtos natalinos funcionará todos os dias.