Vila gastronômica será inaugurada no Terminal Náutico de Salvador

Ricardo e Rafael Cal já estão em clima de Verão. A nova temporada da Vila do Bem, projeto dos empresários, sócios da Oquei Entretenimento, vai acontecer no Terminal Turístico Náutico da Bahia (Comércio). A abertura para convidados será em 6 de outubro e estará aberta ao público no dia seguinte.

Sócios Ricardo e Rafael Cal contará com ambiente cenográfico e vista da Baía de Todos os Santos (foto: Divulgação/Bruno Laranjeiras)

O projeto, que terá um ambiente cenográfico e a vista privilegiada da Baía de Todos os Santos, vai seguir sua receita de sucesso: comida gostosa, serviço de bar, música e entretenimento. “A ideia é continuar valorizando a gastronomia local como um elemento do forte apelo cultural, com a pegada de baianidade e alto astral que só os baianos tem”, afirma Ricardo Cal.

Baía de Todos os Santos é um dos diferencias do projeto (foto: divulgação)

O projeto segue os protocolos de segurança da Prefeitura Municipal de Salvador. De acordo com os sócios, não é permitido entrar no local nem circular no espaço sem máscara. Todos que chegarem terão suas temperaturas aferidas e dispensers de álcool gel estarão disponíveis nas áreas de uso coletivo.

