Vila junina será inaugurada em heliponto na capital baiana

A Vila Junina já começa a funcionar no dia 27 de maio (divulgação)

A Oquei Entretenimento vai abrir a temporada junina em Salvador com uma novidade que deve agradar em cheio quem ama a tradição do São João: a Nossa Vila – A Vila Junina da Capitá, uma vila gastronômica montada no heliponto do Clube Espanhol, de frente para o mar de Ondina e o Morro do Cristo.

O espaço será ambientado com tudo que remete ao calendário junino e vai oferecer opções gastronômicas típicas da época, música e serviço de bar. A novidade já começa a funcionar no dia 27 de maio e segue em temporada até 18 de julho, de quinta a domingo, a partir do meio-dia. Na programação não vão faltar as celebrações de Santo Antônio, São João e São Pedro.

“A ideia é valorizar e trazer a gastronomia baiana e do interior, como um elemento de forte apelo cultural. Nesse clima de quermesse e arrasta pé, criamos espaços lúdicos e bastante criativos dentro da Vila, com a temática que reproduz uma pequena cidade do interior e toda a alegria e beleza do período Junino”, afirma Ricardo Cal, sócio da Oquei.