Vila Nova x Vitória: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (18), o Vitória fará sua última missão pelo primeiro turno da Série B. A campanha até aqui foi ruim: é o pior desempenho do Leão na metade inicial do campeonato. Na zona de rebaixamento, o rubro-negro precisa de uma reação o mais rápido possível, e ganhar do rival da vez, o Vila Nova, fora de casa, pela 19ª rodada, é importante. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

A partida entre baianos e goianos terá transmissão do SporTV e do canal Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Vila Nova: Georgemy; Renato, Xandão e Ricardo Lima (Cássio Gabriel, Kelvin ou Alan Grafite); Mazetti, Dudu, Moacir, Renan Mota e Willian Formiga; Alesson e Henan. Técnico: Hemerson Maria.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Gabriel Bispo (João Pedro), Fernando Neto e Bruno Oliveira (Soares); Guilherme Santos, Samuel e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.

Arbitragem

Rafael Carlos Salgueiro Lima apita o jogo, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo e Rondinelle dos Santos Tavares (trio de Alagoas).