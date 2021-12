Vilas de Natal no Campo Grande e Periperi suspendem visitação por conta das chuvas

Por medida de segurança, devido às fortes chuvas que caem em Salvador desde a sexta-feira (24), a visitação às Vilas de Natal na praça do Campo Grande e na praça da Revolução, em Periperi, estarão suspensas na noite deste sábado (25) e domingo (26).

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) declarou alerta máximo em decorrência da chuva, que já acumula 250 milímetros até ontem (24), cinco vezes mais do que o volume esperado para todo o mês.

De acordo com a Prefeitura, os cidadãos que estavam com agendamento marcado para essas datas na Vila do Campo Grande poderão comparecer à praça até o dia 6 de janeiro, data do encerramento da Vila de Natal. Será necessário realizar reagendamento através do site www.natal.salvador.ba.gov.br.