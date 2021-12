Vilas de Natal terão horários especiais no último dia do ano

Quem quiser curtir as Vilas de Natal do Campo Grande e da Praça da Revolução no último dia do ano vai ter que se atentar ao horário de funcionamento, diferente nesta sexta-feira (31).

Quem desejar visitar as instalações decorativas na Praça do Campo Grande, poderá realizar o agendamento no site e escolher um dos três horários de funcionamento no último dia do ano, que são 18h, 19h e 20h, respectivamente.

“No dia 31 vamos ter apenas três sessões. Abrimos essa exceção para quem deseja ainda visitar a praça nos últimos momentos de 2021”, explica o diretor de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop), Júnior Magalhães.

O espaço conta com uma área de inclusão social, tecnologia acessível, 7 milhões de lâmpadas sustentáveis em LED, uma catedral de luz e som com mais de 20 canções sincronizadas com micro lâmpadas de LED em branco, uma casa de Papai Noel e um memorial das estrelas onde o visitante poderá assistir a uma homenagem às vítimas de Covid-19. A decoração poderá ser visitada até o dia 6 de janeiro.

Periperi

Outro espaço que contém uma estrutura natalina montada está localizado na Praça da Revolução, no bairro de Periperi. O espaço não necessita de agendamento e no último dia do ano o visitante poderá realizar sua visita até as 21h.

Quem visitar o local encontrará uma ornamentação composta por um presépio, uma casa do Papai Noel, um arco decorado, árvores enfeitadas com pisca-pisca e uma árvore com teto luminoso. O espaço ainda contém câmeras de monitoramento, wi-fi gratuito, totens com álcool em gel e banheiros climatizados.

Para ter acesso às vilas natalinas, o visitante deverá seguir todos os protocolos de segurança contra a covid-19, como o uso de álcool em gel para higienização das mãos, uso de máscara e, ainda, deverá apresentar a comprovação da segunda dose ou dose única da vacina.