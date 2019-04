Vínculo entre instituição e aluno pode diminuir o número de evasão no ensino a distância

Modelo de estudo flexível e mensalidades mais em conta. Essas são as principais características do ensino EAD, modalidade que tem conquistado cada vez mais adeptos pelo país. De acordo com o último Censo da Educação Superior - divulgado todos os anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - a educação a distância registrou em 2017 o maior salto no número de matrículas desde 2008.

O levantamento mostra que os estudantes do ensino EAD chegaram a quase 1,8 milhões em 2017, o equivalente a 21,2% do total de matrículas em todo o ensino superior. Entretanto, mesmo diante de tanto crescimento, a proximidade entre a instituição e aluno é um aspecto que pesa na hora de assegurar a permanência dos mesmos no curso.

Segundo uma pesquisa da Educa Insights, realizada com o intuito de analisar como comportam-se as instituições que ofertam o ensino a distância, os polos que mantem uma maior proximidade com os alunos, são os que apresentam os melhores resultados. Ou seja, o importante é provocar, reforçar a importância do estudo e oferecer a melhores opções. Além disso, a infraestrutura é algo que também ajuda a reduzir a evasão.

Miraildes Sousa já está em sua segunda graduação. Formada em Pedagogia há mais de 20 anos, hoje ela está cursando Letras. Devido a sua rotina corrida e dividida entre o trabalho e os cuidados com a casa, Miraildes optou pelo curso a distância na Unijorge. Entre o EAD e o ensino presencial, Miraildes fica com a primeira opção e diz enxergar muitos pontos positivos, principalmente em relação à pesquisa da Educa Insights.

“Só sinto falta de esclarecimentos imediatos. Porém, mesmo distante, me sinto próxima. As aulas são bem explicativas e o material de apoio muito rico. Além disso, temos um tutor online para tirar nossas dúvidas. Eu também conto com um polo em meu bairro, tudo que preciso posso resolver lá, onde são aplicadas algumas avaliações”, acrescentou.

