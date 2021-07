'Vinha ouvindo muita coisa', desabafa lateral do Bahia após gol

Em um jogo de pouca inspiração, o gol que garantiu o triunfo do Bahia sobre o Juventude, na noite desta quarta-feira (7), no estádio de Pituaçu, só saiu no segundo tempo. O lateral esquerdo Matheus Bahia foi o herói dos tricolores ao anotar o tento da vitória por 1x0.

O jogador vibrou muito ao comemorar o primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Após a partida, ele explicou que aproveitou o momento para desabafar por conta das críticas quem vem recebendo.

"Foi um desabafo. Eu venho escutando muita coisa, mas sempre trabalhei, sabia que na hora certa a bola ia entrar. Tive outras oportunidades em outros jogos, mas dessa vez a bola entrou", disse ele.

Passada a manifestação, o jogador também comemorou mais um resultado positivo no Brasileirão. Com 17 pontos em dez jogos, o Bahia é agora o quinto colocado da Série A.

"São pontos importantes. Estamos trabalhando muito para nos manter na parte de cima da tabela", analisou ele.

O próximo desafio do Bahia na Série A será fora de casa. Neste sábado (10), o tricolor visita o São Paulo, às 19h, no estádio do Morumbi.