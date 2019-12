Vinhos doces e a ceia de Natal: conheça as melhores harmonizações

Preciso ser sincera com você: na ceia de Natal, se eu pudesse, iria direto para a sobremesa. Passaria fácil o combo peru-salpicão-farofa e só me alimentaria de bons panetones e chocotones, rabanadas, sobremesas à base de chocolate, mousses, pavês, tortas...

E o melhor é que nem eu e nem ninguém precisamos descartar os vinhos nesse encerramento da refeição. Há tintos e brancos que podem acompanhar perfeitamente alguns tipos de pratos e que vão adicionar uma nova nuance de sabor à Noite Feliz.

Antes de prosseguir, é importante trazer algumas diretrizes.

“O balizador dessas harmonizações sempre será o nível de açúcar: quanto mais doce a comida, mais dulçor terá seu vinho. E a bebida não deverá ser o destaque, ela ajudará a comida a ficar ainda mais saborosa”, indica o sommelier da AB Wines, Benício Fernandes. De acordo com o especialista, sobremesas bem doces e leves podem ir super bem com espumantes moscatéis, por exemplo. Já se você prefere algo com chocolate de alta concentração de cacau, há dois caminhos a seguir para uma harmonização diferente: um espumante brut ou um tinto mais complexo, com algum açúcar residual, bons taninos e desejável estágio em barricas de carvalho. Pode ser até o tinto encorpado que você bebeu junto ao prato principal de Natal!

Além disso, outros parâmetros podem ser adicionados para que o match seja perfeito: se sua sobremesa tem frutas secas e nozes, caramelo, especiarias ou algo de tostado, vinhos licorosos mais complexos — como o Jerez ou Porto (branco ou tinto) dão super certo. Já a acidez cítrica de alguns exemplares brancos de colheita tardia e do Moscatel de Setúbal, um incrível licoroso português alaranjado, vai criar novos sabores em boca com sobremesas de característica similar. Receitas com tangerina, laranja e frutas vermelhas são perfeitas para esta proposta.

E se for ficar só nas frutas frescas e de toque cítrico, uma harmonização diferenciada é com vinhos verdes frutados e com bom açúcar residual.

Há, ainda, uma pegadinha com a qual é preciso ter cuidado: a dos vinhos suaves. Os vinhos suaves são todos aqueles que, segundo a Legislação Brasileira, contém mais de vinte e cinco gramas de glicose por litro. Dentro dessa categoria, há dois subtipos: os vinhos suaves de mesa, feitos com uvas americanas e mais rústicas, como Bordô e Isabel; e os vinhos suaves finos, elaborados com uvas finas, como Cabernet Sauvignon, Malbec, etc. E é com os primeiros que você precisa ter bastante cuidado, porque muitos são fermentados, levam conservantes na composição e pode ser bem doces. Entre eles estão os famosos vinhos de garrafão! Fuja desses, ok? O sabor não costuma ser dos melhores e a experiência pode comprometer sua refeição. Se for beber vinho um vinho suave, escolha um que seja elaborado com uvas finas. E nem se preocupe: essa informação vai estar bem

explícita no rótulo.

Vinhos para sobremesas de Natal:

Dal Pizzol Moscatel (R$ 55* na AB Wines) - Festivo, delicado, floral e com toque de mel, este moscatel vai acompanhar perfeitamente bem algumas sobremesas, bolos comemorativos, morangos frescos e uvas, mousses e sorvetes. Doce de aroma intenso, deve ser servido bem gelado!

Dona Paterna Alvarinho Trajadura (R$ 112* na AB Wines) - Considerado meio seco na Legislação Brasileira, este excelente exemplar da região portuguesa dos Vinhos Verdes é levemente adocicado, mineral e ácido, fazendo par perfeito com frutas frescas, sobremesas com pouco açúcar, além de também acompanhar receitas leves de mariscos, peixes e aves.

Quinta do Infantado (R$ 147* na AB Wines) - Este vinho do Porto é moderadamente amadeirado, com fruta e doçura em equilíbrio. Com suas nuances de nozes, frutas secas e especiarias, acompanha bolos de nozes, panetones, rabanadas e até mesmo chocolates amargos.

Moscatel de Setúbal DOC (R$ 150* na AB Wines) - Com notas de casca de laranja, pêssego em calda, mel e damasco seco, este exemplar de vinho fortificado da região de Setúbal, em Portugal, surpreende. Sua acidez média e corpo untuoso permitem excelentes harmonizações com sobremesas de toque cítrico.

Descontos para leitores

A AB Wines está com descontos de 20% em todos estes rótulos. E mostrando esta matéria no caixa, você ganha mais 5% — resultando em até 25% OFF! Aproveite!

Serviço: AB Wines | Dentro do Iberico Bar de Tapas, à Rua Miguel Navarro Y Cañizares, 160 - Pituba, Salvador - BA. Funcionamento: Terça a sábado, das 15h às 22h. Fone: (71) 3036-3492. Instagram: @abwines.distribuidora.