Vinte ônibus da Salvador Norte são apreendidos pela Justiça

A Concessionária Salvador Norte teve 20 ônibus apreendidos pela Justiça na manhã desta quinta-feira (12). Os veículos foram utilizados como pagamento em razão de um processo judicial, cujo valor não foi revelado.

Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo confirmou a quantidade de veículos apreendidos e a substituição dos coletivos. O rodoviário afirmou ainda que a operação de transporte em Salvador transcorreu normalmente, mesmo com a apreensão.

O CORREIO procurou a concessionária, que comentou apenas que os ônibus já foram substituídos, então não haverá prejuízo à prestação do serviço.

A Salvador Norte é uma das três empresas que compõem a Integra, consórcio que presta os serviços de transportes coletivo urbano da capital. Ela atua na região do Centro da cidade, além da orla atlântica, com plotagem azul e branca. As outras duas concessionárias são OTTrans, que presta o serviço nos bairros do Miolo da cidade, com plotagem verde e branca, e Plataforma, que parte dos bairros do Subúrbio Ferroviário, nas cores amarela e branca.