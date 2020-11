Vinte respiradores são doados pela Coelba para a Sesab

Vinte respiradores serão doados para a Secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) pela Coelba, na tarde desta quarta-feira (4). A entrega acontece no Hospital Espanhol e os equipamentos devem ser usados no tratamento de pacientes que estão com a covid-19, além de outras doenças respiratórias.

“Embora a inciativa tenha sido motivada pela pandemia, a doação irá beneficiar a estrutura de saúde pública como um todo. A ideia é que os modernos respiradores possam ser utilizados tanto no atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus como também no atendimento de outras enfermidades que exigem o uso desse tipo de equipamento”, afirma Cynira Malveira, superintendente de Relacionamento com Cliente da Coelba.

Ao todo, a Neoenergia vai doar 50 respiradores nas áreas em que atua no Brasil. Além da Coelba, na Bahia, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) vai doar 10 respiradores para dois hospitais públicos do Recife. Outros 20 aparelhos serão entregues em Natal pela Cosern, distribuidora do Rio Grande do Norte.

Estarão presentes na entrega dos respiradores no Hospital Espanhol, em Salvador, a Superintendente de Relacionamento com Cliente da Coelba, Cynira Malveira; a Diretora Geral do Hospital Espanhol, Thayse Barreto; o Diretor Médico, o infectologista Roberto Badaró e o Diretor da Rede de Assistência da Sesab, Igor Lobão.