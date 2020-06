Violência doméstica durante pandemia é tema de live entre juristas

O aumento dos casos de violência contra as mulheres durante a pandemia de covid-19 é tema de uma conversa entre o advogado e professor de Direito, Gamil Föppel, e a professora titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo (USP), Ana Elisa Bechara. A live entre os dois acontecerá às 19h30 desta quinta (18) no perifl de Instagram do advogado (@gamilfoppel).

Segundo dados apontados pela professora Ana Elisa, os casos de violência doméstica aumentaram 42% em São Paulo e 50% no Rio durante a pandemia. "Não tenho dúvidas de que aumentou. Vários países do mundo registram esse aumento", diz ela. A professora considera ainda que mais mulheres têm encontrado dificuldades em buscar ajuda para a violência durante o isolamento social.

Mulheres negras e idosas estão entre as que mais sofrem violência - a dependência econômica destas é mais um fator de risco, explica Ana Elisa. "Os negros são muito mais vítimas; e os casos de violência afetam mais mulheres que homens", aponta.

O desemprego durante a pandemia também atingiu muito mais mulheres, pois elas são as que mais atuma no setor de serviços, um dos mais atingidos no período, diz. As mulheres também representam 90% do total de trabalhadores domésticos, setor que também viu crescer o desemprego com a covid-19. Outras causas para o aumento da violência domésticas serão abordadas durante a live.

O advogado Gamil Föppel vem realizando uma série de conversas a respeito de temas atuais durante a pandemia. "Esse é um tema infeliz e desgraçadamente atemporal", diz, falando do assunto que será discutido hoje. "Temos separado temas que não são somente do interesse penal, mas do interesse público, e tenho convidado amigos que são professores e referências nacionais", acrescenta.