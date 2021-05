Violência sexual contra crianças: ainda as Aracelis 48 anos depois

No dia 18 de maio, quarta-feira, policiais de vários estados do Brasil cumpriram mais uma vez dezenas de mandados contra suspeitos de compartilhar fotos e vídeos contendo cenas de exploração sexual contra crianças e adolescentes. O foco da operação foi o Rio de Janeiro, mas como os compartilhamentos dos atos de violência são feitos pela internet, operações desse tipo afetam praticamente todo o território. Todo ano, nessa mesma data, acontecem iniciativas parecidas.

Elas são necessárias, certamente, e também são realizadas em outras épocas do ano, mas nessa data, especificamente, existe grande comoção em torno dos casos. É que o dia 18 de maio é dedicado ao Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E essa data foi escolhida porque, há 48 anos, uma menina de apenas 8 anos, Araceli Cabrera Crespo, foi sequestrada, abusada e morta em Vitória (ES). Quase 50 anos depois, o triste é constatar que ainda existem muitas aracelis no Brasil.

O caso Araceli foi emblemático e é até hoje considerado um dos mais chocantes do país. Ele nunca foi encerrado da forma que deveria, porque os agressores da menina, por pertencerem a uma rica família capixaba, nunca foram punidos.

Condenados pelo crime em 1980, foram absolvidos em um novo julgamento, em 1991. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído nove anos depois desse segundo júri, em 2000, pelo Congresso Nacional, na data da morte de Araceli, como uma forma de alerta social. Infelizmente, 21 anos depois dessa determinação da data, os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ainda são recorrentes.

Araceli tinha 8 anos quando foi sequestrada, estuprada e morta; caso aconteceu em 1973 e chocou o Brasil (Foto: Arquivo)

Segundo levantamento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), a Bahia registrou, até a segunda-feira, 17 de maio, 857 agressões sexuais contra crianças e adolescentes. É o quarto estado do país em número de ocorrências. Um ranking doloroso e vergonhoso, para dizer o mínimo.

Ainda segundo o ministério, nos cinco primeiros meses de 2021 aconteceram mais casos na Bahia do que entre julho e dezembro de 2020, quando 721 violações foram reportadas ao serviço Disque Denúncia (Disque 100).

O levantamento da pasta dos direitos humanos revela ainda que o padrão das vítimas é o mesmo: meninas pretas ou pardas. Já os agressores são homens, em sua maioria, e, em 48% dos casos, residentes com a vítima - membros de sua família ou vizinhos e conhecidos com acesso à casa onde a criança mora.

Ao CORREIO, a titular da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e Adolescente (Dercca), delegada Simone Moutinho, disse que a única forma de reduzir esses crimes é com educação tanto das vítimas quanto dos potenciais agressores. E ela está certa, Falar sobre educação sexual e sobre machismo é uma forma de salvar futuras aracelis.

UTIS: Taxas de ocupação no patamar dos 80%

Alguns hospitais já enfrentam a falta de leitos na Bahia e em outros estados (Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

As autoridades de saúde de Salvador entraram novamente em alerta, essa semana, com o aumento nas taxas de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar a covid-19 na cidade, que alcançaram o patamar dos 80%. Segundo especialistas como o professor Washignton Rocha, coordenador do portal Geocovid, caso haja aglomeração no São João, a média móvel de mortes na capital pode crescer quatro vezes. Na Bahia, a média móvel de casos já aumentou 13,2% entre 19 de abril e 19 de maio.

O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, atribuiu ao feriado do Dia das Mães o aumento de casos de covid no estado. Especialistas como a epidemiologista Izabel Marcílio, coordenadora do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes), da Sesab, explicaram ao CORREIO, na quinta, 20, que além do Dia das Mães, o feriado da Semana Santa e a flexibilização no funcionamento de atividades também contribuíram para o novo crescimento de infectados em território baiano.

O São João está oficialmente suspendo esse ano na Bahia, assim como aconteceu no ano passado. Resta agora a população colaborar não promovendo festas clandestinas e que estimulam aglomeração e novas contaminações.

Gripários cheios em Salvador

Pacientes à espera de atendimento esperam do lado de fora do gripário dos Barris (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Os atendimentos nos seis gripários da capital aumentaram 87% entre os meses de abril e maio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram 3.557 pacientes de 1 a 13 de abril e 6.650 no mesmo período em maio

De maior e vacinada

Margareth comemorou a imunização (Foto: Reprodução/Instagram)

"Agradeço a todos que estão empenhando suas vidas na missão de salvar nossas vidas. São profissionais da área de saúde, aos cientistas, aos voluntários, aos homens públicos que estão se empenhando verdadeiramente para que todos possam ser vacinados. Acho que esse episódio na história do Brasil nos ensina uma dura lição"., Margareth Menezes

A cantora foi vacinada na sexta, 21, contra a covid-19, e postou agradecimentos nas redes sociais a todos que trabalham pela imunização da população.

Bem Cultural nacional

Na madrugada de 23 para 24 de junho, população se reúne às margens do rio Paraguai (Foto: Renê Carneiro/Prefeitura de Corumbá)

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu, na quinta, 20, o Banho de São João de Corumbá e Ladário (MS), como Patrimônio Cultural do Brasil. A festa, que ocorre de 23 para 24 de junho, foi inscrita no Livro de Registro das Celebrações. O evento une o culto a São João Batista às celebrações ao orixá Xangô. Conhecida como festa junina do Pantanal, o Banho de São João inclui a decoração de altares e andores, queima de fogueiras e realização de oferendas, além de rezas e terços, giras em terreiros e levantamento de mastros.

Deportações nos EUA

Os Estados Unidos deportaram 106 brasileiros que foram detidos tentando entrar ilegalmente em território norte-americano. A confirmação das deportações foi feita na quarta, 19, e nessa sexta, 21, parte desse contigente já voltou para o Brasil. Segundo o governo dos EUA, dos 106 brasileiros, 30 voltaram no voo que chegou a Belo Horizonte na sexta. Outros ainda serão repatriatos e, alguns brasileiros - não foi especificado quantos - conseguiram liminar judicial para permanecer nos EUA. Esse foi o 1º voo de deportação de brasileiros do governo Joe Biden.

Alívio para turistas na UE

Países da União Europeia (UE) concordaram na quarta, 19, em suavizar restrições de viagem a turistas de fora do bloco antes do início da temporada de verão, informou a organização. Embaixadores dos 27 países da UE aprovaram uma proposta de 3 de maio, da Comissão Europeia, de afrouxar os critérios para determinar países "seguros" e receber turistas totalmente vacinados de outras partes do mundo. Segundo as restrições atuais, pessoas somente de sete países, incluindo Austrália, Israel e Singapura, podem entrar na UE nas férias, estando imunizadas ou não.