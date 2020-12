Virada com restrições: praias e comércio fechados vão marcar Réveillon da pandemia em Salvador

A subida dos casos e mortes por covid-19 fez as autoridades determinarem uma virada de ano cheia de restrições nas ruas de Salvador. Buscando evitar a propagação do coronavírus durante o Réveillon, a prefeitura montou uma operação especial em diversos pontos da cidade. O objetivo é coibir aglomerações e assegurar o cumprimento dos protocolos sanitários de combate à doença.

Agentes de fiscalização estão orientados a evitar que as pessoas se aglomerem em bares e, principalmente, nas praias onde tradicionalmente as pessoas se encontram para a virada. Tanto que, desde às 17h desta quinta-feira, a praia da Barra será fechada. Viaturas, motocicletas e até um drone vão contribuir para que a Guarda Civil Municipal (GCM) consiga monitorar reuniões de pessoas no bairro e em outros locais.

Haverá queima de fogos de artifício, mas os locais onde eles serão instalados não foram divulgados para evitar aglomerações. Para garantir o ordenamento e evitar comemorações de grandes grupos, mais de 100 agentes da Guarda Municipal vão atuar em toda região da Barra, Comércio, Rio Vermelho, Piatã e Itapuã. A fiscalização segue até o dia 1, quando todas as praias de Salvador serão proibidas de serem frequentadas.

Instalação de barreiras

Para conter o fluxo de pessoas e veículos na noite de Réveillon, serão instaladas barreiras fixas, semi fixas e móveis na Barra e no Comércio (veja abaixo lista de ruas). “A partir das 17h do dia 31 de dezembro, será feito o controle de acesso ao trânsito por parte da Transalvador. Especificamente na Barra, a GCM utilizará gradis e tapumes para interdição dos pedestres no calçadão e na praia”, explica o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima.

Ainda na Barra, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) fiscalizará o funcionamento do comércio. Bares e restaurante poderão funcionar no dia 31 somente até as 17h. “No local e em outros bairros da cidade também iremos observar se os estabelecimentos estarão obedecendo às regras de distanciamento mínimo das mesas, se há dispensers de alcool em gel, tapetes sanitizantes, entre outras medidas protetivas”, assegura o coordenador de fiscalização da Sedur, Everaldo Freitas.

Ordenamento

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) contará com fiscais em dois turnos nas áreas onde haverá queima de fogos de artifício na cidade. Serão disponibilizados 100 prepostos para a fiscalização do ordenamento do comércio de rua, com o objetivo de coibir qualquer tipo de atividade irregular. Além disso, fiscais de poluição sonora atuarão com uma força-tarefa reforçada. Na faixa litorânea, a Semop disponibilizará salva-vidas no trecho que corresponde do Jardim de Alah até Ipitanga.

Trânsito

Equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estarão monitorando os locais de grande movimentação de entrada e saída da cidade, como a rodoviária, no sistema ferry-boat, feira de São Joaquim e avenida Luís Viana Filho (Paralela). No Núcleo de Operação Assistida (NOA), localizado na sede da autarquia, nos Barris, os agentes também acompanharão o tráfego 24h durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitze de Lei Seca também serão realizadas normalmente.

Onde vão ficar as barreiras na Barra e Comércio?

Na Barra, as barreiras fixas serão instaladas nas seguintes interseções: Rua Barão de Itapoan / Av. Sete de Setembro; Largo do farol da Barra / Av. Almirante Marques de Leão; Rua Alfredo Magalhães / Av. Oceânica; Rua Dom Marcos Teixeira / Rua Afonso Celso; Rua Alfredo Magalhães / Rua Afonso Celso; Rua Prof. Lemos Brito / Rua Afonso Celso; Travessa Marquês de Leão / Rua Afonso Celso; Rua Francisco Otaviano / Av. Oceânica; Rua Prof. Fernando Luz / Av. Oceânica; Rua Leone Ramos / Av. Oceânica; Rua Dr. Artur Neiva / Av. Oceânica; Rua Carlos Chiacchio / Av. Oceânica; Rua José Sátiro de Oliveira / Av. Oceânica.

Já as barreiras móveis na vão ficar localizadas nos seguintes pontos: Av. Sete de Setembro / Rua Barão de Sergy (Porto da Barra); Rua Marquês de Caravelas / Rua Cezar Zama; Rua Afonso Celso / Rua Miguel de Burnier / Rua Marquês de Caravelas; Av. Centenário (último Retorno); Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Burnier; Av. Oceânica (Ed Costa Espanha) desvio Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato).

No bairro do Comércio, serão instalados três tipos de barreiras, sendo elas, fixas na Ligação Campo Grande / Av. Reitor Miguel Calmon; Ladeira do Gabriel - acesso à Av. Lafayete Coutinho; Rua Visconde de Mauá / Ladeira da Preguiça; Ladeira da Preguiça / Rua da Conceição da Praia; Rua do Corpo Santo / Rua da Conceição da Praia; Rua da Conceição da Praia / Rua Santos Dumont; Rua da Bélgica / Rua Portugal; Av. Estados Unidos / Praça da Inglaterra; Rua do Algibebes / Rua dos Ourives; Rua Pinto Martins / Rua do Corpo Santo; Ladeira da Montanha / Rua Pinto Martins; Ladeira da Montanha / Ladeira da Conceição da Praia.

As barreiras semi fixas ficarão na Rua Miguel Calmon / Rua Pinto Martins (Cilindros); Avenida Estados Unidos / Rua da Polônia (Cilindros); Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima. Já as barreiras móveis, serão instaladas na Av. Reitor Miguel Calmon / Viaduto acesso Campo Grande; Av. Lafayete Coutinho / Solar do Unhão; Ladeira dos Aflitos / Ladeira do Gabriel; Av. Lafayete Coutinho / Porto Trapiche Residence; Avenida da França / Codeba Galpão 3; Avenida da França / Rua da Polônia; Rua Chile / Praça Castro Alves.