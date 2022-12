Virada em Salvador: Caetano Veloso passará fim de ano na casa do Rio Vermelho

Caetano Veloso passará fim de ano em Salvador (Foto: Rodrigo Oliveira/Divulgação)

Junto com o início do Verão, começa também a temporada de férias de Caetano Veloso e Paula Lavigne na Bahia. O casal decidiu passar os últimos dias do ano na casa que tem no Morro da Paciência, no Rio Vermelho, em Salvador. Lá, o artista santo-amarense e da produtora carioca devem retornar ao hábito de reunir familiares e amigos em grupos animados, trocas culturais e muita música diante da bela vista do local.

Caetano se apresenta neste fim de semana em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois retorna aos palcos, nos dias 4 e 5 de fevereiro, com show na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Reabertura

Após um período em reforma completa, a tradicional Cantina Volpi do bairro de Ondina, em Salvador, reabriu a unidade totalmente renovada. “Estamos com tudo novo, mas, claro, sem perder o que fez a Volpi conquistar um lugar cativo no coração dos baianos. Não abrimos mão da essência da casa: tempero, culinária afetiva, ingredientes selecionados, preparo diário e artesanal”, nos disse Iuri Braga, sócio do restaurante. O projeto levou assinatura da Primo Arquitetura e a obra ficou por conta da Griffo Engenharia.





Natalie Klein (Foto: Divulgação)

Apostando na Bahia

O verão em Trancoso o promete ser ainda mais badalado que os anteriores. Além de novidades gastronômicas, quem eleger a disputada vila do sul da Bahia como destino de férias vai ter acesso às marcas mais importantes do mercado nacional e internacional, sob a curadoria de Natalie Klein, em um espaço pra lá de exclusivo. Montada no surpreendente Floresta, a “mini NK” promete se tornar um dos points mais disputados da temporada. “Uma NK na floresta pode ser mágica e surpreendente. Com o melhor olhar de curadoria e na temporada mais animada e quente do ano pra celebrar como a gente merece”, disse Natalie Klein, fundadora e CIO da NK Store. A NK Trancoso abre as portas no dia 22 e segue em operação até 26 de fevereiro de 2023.

Giro empresarial

O CEO da Petrobahia, Thiago Andrade, esteve presente no Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia, realizado na última segunda-feira, no restaurante Amado, em Salvador. Em conversa com o portal, Thiago revelou novidades. “2022 foi um ano importante para a empresa. Atingimos marcos históricos de volume de vendas. Foi um ano de desenvolvimento de novas oportunidades. Entramos no combustível marítimo, fortalecemos nossa produção de combustível de aviação, expandimos territorialmente. Em 2023, a gente está com o planejamento de quatro novas bases em um projeto de expansão importante que vai colocar a Petrobahia, que já tem uma boa representatividade a nível nacional, em outro patamar”, afirmou o empresário.

Bruno Cordeiro Cardozo e Thais Magalhães de Faria (Foto: Fernando fernandes/Divulgação)

Troca de alianças

Os noivos Thais Magalhães de Faria e Bruno Cordeiro Cardozo trocaram alianças na noite da última quarta-feira, durante uma celebração apenas para familiares e amigos, na Casa Pia de São Joaquim, em Salvador. O casal de médicos obstetras se conheceu há seis meses e marcaram a data do casamento após um mês de namoro. Ela é neta do professor José Maria de Magalhães Netto.

Festa no Campo Grande

A médica Analuzia Moscoso recebeu convidadas para festa em comemoração ao seu aniversário, terça-feira, em clima de confraternização de fim de ano. Além de amigas e pacientes, a celebração, realizada no Wish Hotel da Bahia, também reuniu familiares da aniversariante, como os pais Sandra e Nelson José de Carvalho.

Recital de Natal

O tenor Thiago Arancam promete emocionar o público com o seu Recital de Natal. A apresentação acontece no dia 23 de dezembro, a partir das 18h, na Igreja da Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, em Salvador. O evento beneficente contará com a benção do Padre Luís Simões, pároco da igreja Nossa Senhora da Vitória.