Virada Sustentável pôs em pauta racismo ambiental e direito à terra nesta sexta (17)

A Virada Sustentável, que acontece desde a última quarta-feira (15) em Salvador, teve mais um dia de evento nesta sexta-feira (17). Desta vez, a programação deu espaço para discussões e debates sobre temas como racismo ambiental e direito à terra, além de contar com apresentações artísticas.

Na abertura da programação, houve uma mesa, mediada pela jornalista Luana Assiz, que falou sobre a relação entre a defesa do meio ambiente, o combate às mudanças climáticas e a luta antirracista. Convidado da mesa, Raimundo Nascimento, coordenador do Observatório do Racismo Ambiental de Salvador, falou sobre a convergência das lutas.

"O racismo estrutura as relações e está em todas as áreas. Você vai encontrar no judiciário, no legislativo, no executivo e isso reverbera nas políticas, inclusive no meio ambiente. Quando a gente fala de falta de saneamento e descaso com áreas ambientais periféricas, vemos essa influência", diz Raimundo.

Raimundo é falou sobre convergência de lutas (Foto: Reprodução)

Já a ativista e comunicadora Alice Pataxó participou da mesa que falou sobre o direito à terra, mas também se debruçou nas questões ambientais. Ativa nas redes sociais, Alice falou sobre os debates que gera por lá e a ocupação dos espaços digitais por pessoas indígenas.

"A gente recebe xingamento, mas tento sempre ir pelo diálogo e na base da compreensão. Mostro que penso diferente e que estou nas redes para falar sobre isso. Por muito tempo, a gente procurou pessoas indígenas em outros espaços e não tínhamos essa abertura. A internet mudou muito isso, é um processo de conquista nosso", fala.

Alice é ativista e comunicadora (Foto: Reprodução)

O evento contou ainda com a apresentações e performances de Nara Couto e Taina Cerqueira.

Veja a programação do fim de semana:

No Teatro Castro Alves:

Sábado - 18/12

18h – Shows de Hiran e Rachel Reis

Domingo - 19/12

18h - Show Rumpilezinho - Homenagem a Letieres Leite

No Palacete da Artes:

Programação Geral

Sábado e domingo - 18 e 19/12

BaZá Rozê

Das 14 às 18 horas

Entrada gratuita e livre mediante lotação do espaço

Obrigatória apresentação de comprovante de vacinação contra coronavírus

Programação Infantil

18/12 (sábado)

14h30 - Contação de histórias Teatro Grio

15h10 - A sanfonástica Mulher Lona

16h30 - Balé do TCA



19/12 (domingo)

14h30 - Nariz de Cogumelo Clássicos

15h30 - Orquestra Sinfônica da Bahia (Camerata) - Cine Concerto

16h30 - Balé do TCA