Virada Sustentável tem vagas gratuitas para oficina de fotografia em Salvador

Jovens e crianças das comunidades do Rebrotai (Uruguai) e Canabrava, em Salvador, poderão participar gratuitamente da oficina de fotografia profissional que acontece nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), como parte da Virada Sustentável de Salvador. Serão 20 vagas a cada dia e as inscrições estão sendo organizadas pelas comunidades, via formulário online.

O workshop será comandado pela fotógrafa Magali Moraes, soteropolitana especializada em Direção de Fotografia pela Academia Internacional de Cinema de São Paulo. As aulas, que acontecem das 14h às 18h, incluem módulos teóricos e práticos com técnicas de como fotografar com câmeras e celulares de maneira profissional. Na quinta, a oficina acontece na sede ACECC, já na sexta, os alunos serão orientados no Espaço Cultural Alagados.



Fotógrafa Magali Moraes comanda o workshop (Foto: Divulgação)

Ao final do evento, as comunidades receberão quatro celulares com câmeras profissionais, oferecidos pela Ball Corporation, apoiadora do evento, em parceria com a Rede Educare através do projeto Arte Recicla. "O conhecimento técnico e cultural adquirido não será limitado às quatro horas de oficina, e os jovens de Uruguai e Canabrava terão mais possibilidades de expressão e empreendedorismo com as novas ferramentas", afirma Thaís Moraes, diretora de comunicação e relacionamento com a comunidade da Ball América do Sul.



A Virada Sustentável acontece até o domingo (19) com uma série de atividades nas ruas do Comércio, Palacete das Artes e Sala do Coro. A programação completa está disponível no site do evento.