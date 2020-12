Viradão de Natal: Shopping da Bahia fará plantão de 32h

Como acontece tradicionalmente, o Shopping da Bahia fará o seu plantão de 32 horas aberto para que os clientes possam comprar seus presentes de Natal. A ação acontece pelo 20º ano consecutivo.

A plantão acontece entre os dias 23 e 24 de dezembro e será repetido este ano para evitar aglomeração de clientes que deixam o presente para a última hora. O centro de compras estará aberto das 09h do dia 23/12 até as 18h do dia 24/12.

De acordo com o Shopping da Bahia, haverá reforço nos protocolos de segurança, além de uma fiscalização constante sobre as regras de distanciamento, uso de máscaras e capacidade de pessoas dentro de todas as lojas.

“Essa é uma ação que já é tradicionalmente aguardada pelos nossos clientes, e nesse momento ela se torna ainda mais importante e estratégica. Entendemos que essa é uma grande oportunidade que temos para aproveitar esse período de aquecimento de compras no varejo, dando mais conforto e segurança para os nossos clientes com o horário estendido do shopping”, avalia Wilton Oliveira, superintendente do Shopping da Bahia.

Além do Plantão, o Shopping da Bahia terá novo horário de funcionamento a partir desta quarta-feira (16), conforme tabela abaixo:

De 20 a 22/12 (domingo a terça): 9h às 23h

De 23 a 24/12 (quarta e quinta): 9h às 18h (Plantão 32h) - das 03h às 07h será facultativa a abertura das lojas

Dia 25/12 (sexta): lojas fechadas; alimentação das 12h às 20h

De 26 a 31/12 (sábado a quinta): 9h às 22h