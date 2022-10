Virgínia aconselha voto 'sem se deixar levar pela realidade do outro' e é criticada

Anônimos e famosos têm se posicionado nas redes sociais neste domingo, 1º turno das eleições. A influenciadora digital Virgínia Fonseca não expôs publicamente seu voto, mas usou o Instagram nesta manhã para aconselhar seus seguidores, o que está lhe rendendo críticas.



"Vote consciente, é um direito nosso e está nas nossas mãos decidir o que vai ser melhor para o nosso Brasil", iniciou a esposa do cantor Zé Felipe.



No entanto, foi a sequência de sua publicação que revoltou alguns internautas. "Não se deixe levar pela realidade do outro! Pense na sua realidade, seus princípios e valores! É isso, vote por você, por seu filho, pela sua família, nosso bem mais precioso. Lembrando: o voto é secreto e vivemos em uma democracia", refletiu.



Em poucos instantes após a publicação, o nome de Virgínia ganhou destaque no Twitter. Segundo internautas, o pensamento da influenciadora digital é egoísta, visto que sua realidade é complemente diferente dos milhares de brasileiros que vivem em situação de miséria.



Nos Stories, ela rebateu as críticas, esclarecendo: "Eu penso de um jeito, meu vizinho do lado pensa de outro jeito, meu vizinho da frente pensa de outro jeito. Eu posso falar: ‘vou votar no candidato X, porque tem muita pessoa passando fome e ele vai acabar com isso’. Ótimo, pensei em todo mundo, esse é um pensamento meu! Meu vizinho do lado pode não ter esse pensamento e, por isso, votar em outro candidato. Agora imagina se eu falasse assim: ‘em quem fulano vai votar? Eu votar em quem ele vai’. Entendeu? Ai eu não pensei do meu jeito, fui contra meus princípios e valores, porque fui de acordo com o fulano, só porque é o fulano."