Vírus de que: Pabllo Vittar usa máscara para evitar coronavírus na Austrália

A cantora Pabllo Vittar desembarcou em solo australiano para o primeiro show de sua turnê internacional que acontece no país neste sábado (29). O que chamou a atenção, no entanto, foi a precaução da diva, que chegou à terra do canguru devidamente protegida com uma máscara para evitar o coronavírus.

Uma foto dela usando o apetrecho para proteção ao lado de um fã que deu um buquê para ela viralizou. E ao que tudo indica a cantora não deve tirar o item da mala nos próximos dias, pois Pabllo terá shows em países da Europa e América do Norte - regiões atingidas pelo coronavírus.