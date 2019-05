Vírus mayaro, 'primo' do chikungunya, é descoberto no Rio de Janeiro

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) anunciaram a descoberta do vírus mayaro, capaz de provocar sintomas semelhantes ao chicungunha. O vírus pode causar uma epidemia no Sudeste do Brasil. Não há registro da presença do vírus na Bahia.

As características do vírus em pacientes contaminados são semelhantes: dores incapacitantes nas articulações, que podem se prolongar por meses. Não há vacina ou qualquer tratamento específico.

Da descoberta do zika vírus a nanopartículas em fungos: as pesquisas da Ufba

Segundo o jornal O Globo, testes de laboratório mostraram que o vírus pode ser transmitido tanto pelo mosquito Aedes quanto pelo pernilongo comum (Culex ), a muriçoca. Isso aumenta o risco de epidemia, segundo pesquisadores do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, onde o estudo fi realizado, afirmaram à publicação.

Descoberta da zika

A descoberta do vírus da zika por pesquisadores do Laboratório de Virologia da Ufba, em 2015, é destacado por especialistas e veículos de comunicação até hoje, mas, de lá para cá, a instituição esteve à frente de pesquisas importantes com desdobramentos sobre a doença.

Na época, aos pesquisadores Gúbio Soares e Sílvia Pardi suspeitavam que era algo transmitido por um inseto. Testaram pouco mais de dez vírus para o diagnóstico até chegar a vez da zika. De fato, o trabalho dos dois colocou o laboratório de virologia em um nível internacional – capaz de competir com universidades estadunidenses, inglesas ou alemãs.

O laboratório de virologia continuou pesquisando sobre a zika e seus desdobramentos (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Mas não parou por aí. Os pesquisadores encontraram o vírus da chikungunya no sêmen de um homem adulto, em amostras recolhidas ao longo de um mês, e no leite materno de uma mãe que tinha tido a doença.

“A mãe estava aflita, o pediatra estava preocupado, mas, em momento algum a criança adoeceu”, lembra Soares.

Atualmente, o grupo tem estudado meningites virais causadas pelo zika vírus. De 260 amostras coletadas no Hospital Couto Maia, 16% tiveram resultados positivos para o vírus. “Isso é muito importante, porque estamos mostrando que o zika vírus também pode causar meningite”.

O laboratório ainda foi responsável por encontrar o vírus da febre oropouche, que ainda não tinha sido descoberto na Bahia. Pouco conhecido no Brasil, o vírus é transmitido pelo mosquito Culicoides paraenses, conhecido popularmente como ‘maruim’ e provoca febre, mal-estar e dor de cabeça. Para o professor Gúbio Soares, a situação de restrição orçamentária na Ufba assusta. “A gente não vai poder trabalhar. A gente vai ficar sentado na porta do instituto, sem poder fazer nada”, lamenta.

Outras descobertas do Laboratório de Virologia foi o vírus da chikungunya no sêmen e no leite materno (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Este ano, pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) chegaram a outra importante descoberta: a de que pessoas que tiveram dengue e adquiriram imunidade têm menos risco de contrair o zika vírus. O estudo foi publicado na revista Science, uma das mais prestigiadas publicações acadêmicas do mundo, em fevereiro. Além do ISC/Ufba, a pesquisa contou com a participação da Fiocruz Bahia e da Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

Os pesquisadores acompanharam 1.453 moradores do bairro de Pau da Lima, em Salvador, entre março e outubro de 2015 e perceberam que 73% das pessoas contraiu o vírus da zika no período de surto da doença. No entanto, o estudo revelou que apenas um terço dessas pessoas manifestou sintomas – e eles foram leves.