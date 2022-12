Visitação e cursos no Caminhão 5G do Senai Cimatec começam hoje (27)

A partir de hoje (27), os soteropolitanos já poderão visitar o Caminhão 5G do Senai Cimatec. O espaço, fruto de uma parceria com a empresa de tecnologia Huawei, traz um cenário recheado de informações sobre a quinta - e mais recente - geração de conexão de internet e oferece cursos gratuitos sobre o tema.

A visitação também é gratuita e começa nesta terça-feira (27) e vai até sexta (30). Quem não conseguir ir nesse prazo, ainda terá uma segunda chance, pois o espaço reabrirá após feriado do dia da Confraternização Universal, no dia 2 de janeiro (segunda-feira), e permanecerá aberto até o dia 5 de janeiro (quinta-feira).

Já para ter acesso aos cursos, os interessados devem se inscrever no site do projeto (caminhaoescola5g.com.br). As aulas terão como tema a tecnologia 5G, as transformações proporcionadas no cotidiano e como indústrias de diversos setores como agricultura, logística, manufatura e educação, serão beneficiadas pela nova geração de internet.

O caminhão está estacionado na sede do Senai Cimatec, localizada no bairro de Piatã, em Salvador. O projeto foi desenvolvido pela empresa Huawei em parceria com o Senai e lançado em junho de 2022, em Brasília. Antes de chegar a Salvador, o veículo passou por 17 cidades brasileiras.

"O 5G traz um grande potencial de transformação digital na sociedade, abrindo possibilidades de novas aplicações em diferentes setores e nas cadeias de produção industrial”, afirma Leone de Andrade, Diretor de Tecnologia e Inovação do Senai. “Capazes de trabalhar e criar novas aplicações baseadas em inteligência artificial, nuvem e internet das coisas”, completa o diretor de Marketing e Ecossistemas da Huawei, Tiago Fontes.

SERVIÇO

O que: Visitação Caminhão 5G

Onde: Senai Cimatec

Visitação aberta ao público: 27 a 30 de dezembro e de 02 a 05 de janeiro, das 9h às 17h

Agendamento de cursos: caminhaoescola5g.com.br