Visitas à Lagoa dos Dinossauros serão agendadas; veja como fazer

Com intenso movimento aos fins de semana, a Lagoa dos Dinossauros, no bairro do Stiep, vai ter visitas agendadas às sextas e sábados. A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis, nesta quarta-feira (20).

Os visitantes fazer o agendamento por meio do site www.lagoadosdinossauros.salvador.ba.gov.br. Os passeios poderão durar, no máximo, 30 minutos. No momento do cadastro, é necessário informar o CPF, se haverá crianças e pessoas com deficiência.

De segunda a quinta-feira, não é necessário fazer agendamento, mas a lotação máxima do parque é de 200 pessoas, para evitar aglomerações. Funcionários da secretaria fazem a contagem dos visitantes que entram e saem do espaço, nos dois portões de acesso.

"É um verdadeiro sucesso, como nós imaginávamos, mas o desejo das pessoas de visitar aumentou, principalmente agora nesse período de verão, que as crianças estão em férias. Passou a ter uma procura muito grande e nós estamos organizando o acesso", explicou o prefeito.

A lagoa funciona de segunda a sábado, das 6h às 17h. Para ter acesso ao local, é necessário seguir os protocolos de segurança sanitária, como uso de máscara. Também não serão permitidas atividades que possam gerar aglomerações, como piqueniques, eventos, shows, práticas esportivas coletivas, grupos escolares ou religiosos e similares.