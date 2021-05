Visual esportivo: avaliamos o Sandero GTLine

A Renault define sua linha esportiva em GT Line e R.S., e o Sandero é o único modelo da marca no país que conta com essas duas configurações. O R.S é uma versão para quem busca um hot hatch: tem motor 2 litros que entrega 150 cv de potência e diversos ajustes, incluindo freios a disco nas quatro rodas.

A versão que rodamos dessa vez é a GT Line, que tem apenas o visual esportivo e mantém o motor 1 litro de três cilindros. Esse propulsor tem 12 válvulas e desenvolve 79 cv com gasolina e 82 cv com etanol, sempre a 6.300 rpm. O torque máximo, atingido a 3.500 rpm, é de 10,2 kgfm com gasolina e 10,5 kgfm com etanol.

A versão mais potente do Sandero é a R.S., que custa R$ 87.690 A configuração mais barata é a Zen, oferecida por R$ 69.790 A aventureira Stepway custa R$ 90.790 na versão Iconic (Fotos: José Mário Dias/ Renault)

Os preços são bem distintos: enquanto o GT Line custa R$ 69.790, o R.S. é oferecido por R$ 87.690. O GT Line é oferecido em três cores, para a pintura branca não há cobrança adicional, mas para levar o hatch preto ou prata é preciso desembolsar mais R$ 1.500.

Atualmente, a opção mais barata do Sandero é a Zen, que tem a mesma mecânica do GT Line. No entanto, o carro com aspecto esportivo tem a mais rodas de liga leve, vidros elétricos traseiros e faróis de neblina, entre outros itens. Todos possuem quatro airbags.