Vitão nega saída com Luísa enquanto ela era casada: 'Talarico, não!'

Para promover o seu novo single, Califórnia, o cantor Vitão conversou com o blogueiro e influenciador Hugo Gloss sobre seu novo projeto e não deixou de comentar a respeito das polêmicas que envolvem seu nome e o da cantora Luísa Sonza, a ex-mulher de Whindersson Nunes. No bate-papo com Hugo, o músico desmentiu os rumores de traição e confirmou que o seu primeiro contato com Sonza aconteceu via redes sociais.

A amizade dos dois floresceu, segundo ele, tempos depois da cantora convidar Vitão para Bomba Relógio, que faz parte do primeiro álbum de estúdio de Sonza, Pandora. “Luísa queria pessoas do meu nicho assim para participarem do álbum dela. Ela me mandou a música e eu gostei muito, falei que ia fazer, então gravamos o clipe. Ela veio falar comigo direto, sem intermediação de empresários. Na época, a gente não ficou muito amigo, muito próximo, só fizemos a música mesmo. Foi depois de Flores que ficamos mais amigos”, disse, negando as teorias da conspiração que os dois cantores estariam traindo o humorista Whindersson.

O cantor disse que não gosta de deixar nada muito explícito, e prefere que o ouvinte tire as próprias conclusões e não revelou se de fato o buquê ao qual se refere na composição é o de flores, ou seria uma metáfora às partes íntimas de sua amada que lhe fazem relaxar. O cantor disse ainda que está chocado e preocupado com a quantidade de ódio que vem recebendo de seguidores na web e fez questão de frisar que os ataques à sua namorada são ainda piores. Segundo Vitão, esta é mais uma forma de o machismo se expor.

Na web, circulam prints de um suposto comentário que Vitão teria deixado em uma foto antiga de Luísa Sonza e Whindersson, durante a lua de mel do casal, com a frase “meu casal”. Questionado sobre este comentário no post dos dois, o cantor tirou de letra e disse ser uma 'fake news de primeira'.

O músico terminou a entrevista respondendo à altura aos haters que lhe chamam de talarico.