Vítima de acidente com helicóptero da Petrobras está em estado grave

Após a confirmação da morte do piloto do helicóptero que fez um pouco forçado enquanto levava funcionários da Petrobras para plataforma de gás de Manati, na Baía de Camamu, outra vítima do acidente está em estado grave e internada no hospital Aliança. Os outros 11 feridos que estavam na aeronave não correm risco de morte, segundo o diretor de comunicação do Sindicato de Petroleiros da Bahia (Sindipetro), Radiovaldo Costa.

“Alguns feridos foram transferidos para o Hospital Geral do Estado e para o Aliança. Os do Aliança são os trabalhadores próprios da Petrobras, porque o hospital tem convênio com a empresa. Os que foram para o HGE devem ser os terceirizados. A Petrobras ainda não quis divulgar os nomes”, afirma.

O pronto-socorro da Santa Casa de Valença chegou a ser preparado para receber os feridos, mas a Petrobras preferiu encaminhar as vítimas para Salvador, pelo fato da capital possuir melhor estrutura hospitalar, ainda de acordo com Radiovaldo.

Dois funcionários da Santa Casa confirmaram que o quadro de pelo menos um dos feridos era de maior gravidade. “A informação é de que o estado de um deles estava muito delicado e que alguns iriam precisar de UTI. Aqui, nós não temos”, explicou um dos responsáveis pelo setor de emergência. Duas aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) fizeram o transporte das vítimas.

O helicóptero que levava os funcionários era de uma empresa contratada pela Petrobras e 11 dos 13 ocupantes da aeronave são funcionários terceirizados, inclusive o piloto. Segundo o Sindipetro, feridos foram levador para os hospitais São Rafael, Cardio Pulmonar e Tereza de Lisieux

Já o piloto da aeronave foi retirado inconsciente do mar. Durante o resgate, realizado pelos funcionários da embarcação de suporte da plataforma de Manati, tentativas de reanimação foram feitas, mas o óbito do tripulante foi posteriormente constatado pela equipe médica.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.