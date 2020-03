Vítima de acidente de kart vai disputar eleição para vereadora

Foto: Roberta Salles/TV JC

A jovem Débora Dantas, vítima de escalpelamento durante um acidente de kart em agosto de 2019, deverá se filiar ao PSB até o fim deste mês, para disputar as eleições municipais pelo Recife.

De acordo com Débora, o secretário estadual de Direitos Humanos, Pedro Eurico, teria sido a ponte entre ela e o presidente estadual do PSB, Sileno Guedes. A possibilidade de Débora iniciar uma trajetória na disputa pelo cargo de vereadora, na Câmara Municipal do Recife, foi conversada nesta segunda-feira (2).

“Eles viram o meu amor pelas pessoas, sempre tive o interesse em salvar vidas. Infelizmente, vivemos um momento de desistência na política. As pessoas não a veem como solução”, afirmou Débora em entrevista ao JC.

A estudante disse que ainda não fechou uma data para a filiação, pois está estudando a proposta com cautela. Débora afirma que não é ligada a posturas extremistas e que vê no campo do PSB ideais parecidos com os seus.

“Meu viés é salvar vidas. Jamais poderia apoiar alguém que diz que pobre não tem vez. Tive oportunidades de trabalho que foram negadas por eu ser mulher e ainda faço parte das minorias, já passei por muitas dificuldades. Tive a sorte do meu caso ser conhecido, mas todo dia sou procurada por pessoas que não têm assistência. Dentro de uma situação política estarei falando por elas”.

Em seu perfil no Instagram, o presidente do PSB em Pernambuco, Sileno Guedes, postou uma foto ao lado de Débora Dantas, enaltecendo sua força e garra. “A história de vida dessa pessoa maravilhosa que segue em frente é um exemplo para todos os pernambucanos e só renova, ainda mais, a esperança que temos em nosso povo”, declarou o socialista.

Presidente do PSB de Pernambuco, Sileno Guedes ressalta a força e garra de Débora Dantas (Foto: Reprodução / Instagram)

Namorado vai ‘sair’ em Jaboatão

O namorado de Débora Dantas, Eduardo Tumajan, também conversou com o JC e confirmou o convite feito pelo PSB. Ele, que também tem interesse em se candidatar a vereador nestas eleições, afirmou que está à disposição do partido para conversarem. No entanto, ressaltou que poderia sair em outro município, como Jaboatão dos Guararapes.

"Nós vimos que muitas pessoas passaram ou passam por situações parecidas, mas não têm a visibilidade que Débora teve. Pensando nisso como pauta, queremos ajudar as pessoas. Estamos com esse pensamento tem um tempo, passamos por hospitais públicos, vimos na pele o que as pessoas passam todos os dias", explicou Tumajan.

Intervenção do Governo

O governo do Estado, através do Procon-PE, autuou em R$ 5 milhões as empresas Bompreço Supermercados e Adrenalina Kart Racing pelo acidente envolvendo Débora Dantas. Esta é considerada a maior multa já aplicada na história do órgão.

Débora Dantas foi recebida, no dia 16 de janeiro, no Palácio do Campo das Princesas, pelo governador Paulo Câmara (PSB), que determinou à Secretaria de Justiça e Direitos humanos, sob a chefia de Pedro Eurico, o acompanhamento do caso, tomando todas as medidas necessárias para assegurar os direitos da jovem.

Presente ao encontro no Palácio na ocasião, Pedro Eurico explicou que a razão da multa está prevista no Código de Defesa do Consumidor. “Quando uma empresa presta serviços e, em determinado momento, é negligente com a segurança dos seus clientes, ela é repreendida. Essa multa depende de uma gradação que o Procon estabelece de acordo com o dano. No caso de Débora, é um dano grave à saúde e à integridade física dela”, esclareceu o secretário, na ocasião.

“Eu só tenho a agradecer esse suporte. Não tenho nem palavras para agradecer. Saber que o tratamento vai voltar me dá um conforto muito grande, uma segurança, porque é um risco de vida que eu corro”, declarou Débora Dantas, bastante emocionada, ainda na ocasião do encontro com o governador Paulo Câmara. Além de Pedro Eurico, a jovem estava acompanhada da secretária estadual da Mulher, Sílvia Cordeiro, do namorado Eduardo Tumajan e do advogado Eduardo Barbosa.

Lei do Kart no Recife

Após quatro meses do trágico acidente com Débora Dantas, a Prefeitura do Recife sancionou uma lei que estabelece normas básicas de segurança para o funcionamento de kartódromos no município.

A medida foi publicada na edição do dia 7 de janeiro, do Diário Oficial e teve efeito imediato. A lei nº 18.688/2019 considera, como exigências, a disponibilidade aos clientes de itens de segurança como capacete, balaclava descartável, luvas, elásticos para pilotos com cabelos compridos e macacão especial para amortecer o impacto em caso de queda.

Segundo o texto, todas as empresas precisam colocar cartazes e avisos sobre cuidados na utilização dos karts, como perigo de contato com partes rotativas, energizadas, superfícies quentes e com o combustível dos veículos, além de determinar que as empresas promovam a manutenção permanente dos karts.

A lei engloba toda e qualquer atividade comercial de treinos e corridas que não esteja dentro das normas da Federação Internacional de Automobilismo, Comissão Internacional de Kart, Confederação Brasileira de Automobilismo e Federações estaduais de automobilismo.

A multa para as empresas que não obedecerem à lei será de R$ 10 mil, além da suspensão das atividades durante 30 dias. Em caso de reincidência, haverá cassação definitiva da permissão de funcionamento. A fiscalização ficará com a Prefeitura do Recife.