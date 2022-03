Vítima de afogamento é resgatada de helicóptero em praia do Rio Vermelho

Um afogamento na praia da Paciência, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, mobilizou equipes da Polícia Militar no início da tarde deste domingo (27).

Populares que frequentavam o local registraram a chegada de um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da PM usado no resgate.

De acordo com a PM, as equipes do Graer prestaram os primeiros socorros e a vítima foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento hospitalar.

A polícia não informou a identidade da vítima, nem seu estado de saúde.