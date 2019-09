Vitor Kley lamenta morte de menina com câncer: 'A maior estrela'

(Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Vitor Kley, 25 anos, usou as redes sociais no início da noite desta quinta-feira (26) para lamentar o falecimento da pequena Anna Luísa, de 6 anos, que lutava contra um câncer agressivo. Ela morreu na tarde de hoje no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB).

O artista publicou um vídeo da garotinha e escreveu: “Anna, a maior estrela, o maior brilho, o mais lindo e verdadeiro Sol. Te amo sempre”.

A menina encantou a internet ao subir ao palco durante o show de Vitor Kley, em Brasília, em 17 de fevereiro deste ano e cantar a música O Sol. Emocionada, ela entoou o refrão: “Toda vez que você sai / O mundo se distrai / Quem fica, ficou / Quem foi vai vai vai”. No fim da canção, a plateia aplaudiu efusivamente. Assista abaixo:

A menina dizia que era fã número 1 de Vitor e os pais pediram para ela conhecer o músico. Ele fez mais: a convidou para assumir o microfone e cantar e ainda reencontrou ela depois.

Comoção

Na página do Facebook da mãe de Anna Luisa, Fernanda Moura Campos, dezenas de pessoas se solidarizaram com a dor da família. “Anna, uma nova estrelinha no céu. A nossa solidariedade, o nosso abraço, a nossa oração”, escreveu Frederico Pessoa. “Muita Força nesse momento”, lamentou Cristina Monteiro.

