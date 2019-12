Vitória acerta a contratação do atacante Alisson Farias

O Vitória acertou a contratação de mais uma peça para a temporada 2020. Na tarde desta quinta-feira (19), o presidente do Leão, Paulo Carneiro, usou as suas redes sociais para anunciar o acordo com o atacante Alisson Farias, cujo último clube foi o CRB. O rubro-negro adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta e assinou vínculo de dois anos.

"Anunciamos a contratação do meia atacante Alisson Farias, 23 anos, uma das grandes revelações do futebol brasileiro desse ano. O contrato é de 02 anos e o Vitória adquiriu 60% dos direitos econômicos", informou Paulo Carneiro.

Cria das divisões de base do Internacional, Alisson Farias acumula passagens por Criciúma, Brasil de Pelotas, Coritiba, Sport, CRB e Estoril, de Portugal. Este ano, ele iniciou a temporada com a camisa do Sport e, após dez jogos, foi repassado ao CRB.

No clube alagoano, o atacante disputou 35 partidas e marcou seis gols durante a Série B do Brasileirão. Ele chegou a formar parceria com Léo Ceará, atacante do Leão que esteve emprestado ao CRB e que voltará ao clube em janeiro.

Alisson Farias é a terceira contratação anunciada pelo Vitória. Os outros são o lateral esquerdo Rafael Carioca e o meia Gerson Magrão.