Vitória acerta a contratação do atacante Vico

O Vitória anunciou a contratação do atacante Vico, de 23 anos. O clube publicou um comunicado para os sócios nesta sexta-feira (10). É o oitavo reforço anunciado pelo rubro-negro para a temporada 2020. Ele assinou em definitivo, com contrato válido por dois anos.

Vico é cria das categorias de base do Grêmio, por onde jogou até o meio do ano na temporada passada. Sob o comando de Renato Gaúcho, em 2019, fez apenas três jogos: dois pelo estadual e um pela Copa do Brasil. Depois, foi emprestado em setembro para a Ponte Preta, time pelo qual disputou a Série B.

Ele participou de apenas 13 jogos com a camisa da Macaca e marcou três gols - dois contra o Cuiabá na 25ª rodada e outro contra o São Bento, na 32ª.

Atuando pelas pontas, Vico é o terceiro atacante contratado pelo Vitória no ano. Antes, o clube acertou com Alisson Farias, que defendeu o CRB no ano passado, e também contratou o centroavante Júnior Viçosa, que estava no América-MG.

A espinha dorsal do Leão é composta por jogadores jovens. Com a chegada de Vico, o rubro-negro passa a ter 13 jogadores com 23 anos ou menos no seu elenco principal. Acima dos 30 anos, são cinco atletas (confira lista completa no final da matéria).

"Revelado pelo Grêmio de Porto Alegre, Vico vem em definitivo numa parceria com o clube formador e pelo período de 2 anos. Desta forma, a diretoria mantém a política de apostar em atletas jovens e com potencial técnico", diz o comunicado emitido pelo Vitória.

A estreia do rubro-negro em 2020 será contra o Jacobina, dia 22, pelo Campeonato Baiano, competição na qual o Leão utilizará o time sub-23. O elenco principal, do qual Vico fará parte, entra em campo no dia 25, contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

Jogadores com 30 anos ou mais: Martín Rodríguez, Thiago Carleto, Júnior Viçosa (30 anos); Maurício Ramos e Gérson Magrão (34);

Jogadores com 23 anos ou menos: John, Maykon Douglas (18 anos); Carlos (19), Matheus Tenório, Rodrigo Carioca (20); Lucas Arcanjo, Guilherme Rend (21); João Victor (22), Rodrigo Andrade, Jordy Caicedo (22); Ronaldo, Romisson, Alisson Farias e Vico (23).

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho