Vitória acerta contratação de centroavante destaque da Juazeirense

O Vitória acertou a contratação do centroavante Abraão, de 19 anos. O jogador chega por empréstimo de um ano junto à Juazeirense, com opção de compra. O atacante esteve na Toca do Leão nesta sexta-feira (27), para realizar os tradicionais exames médicos e assinar com o rubro-negro.

Natural de Itamotinga, Abraão foi um dos destaques do Cancão de Fogo na disputa do Campeonato Baiano Sub-20. O camisa 9 participou de sete jogos no torneio, e marcou três gols. A tendência é que ele chegue para compor o time sub-20 do Vitória.

O acordo foi anunciado pela Juazeirense, na quinta-feira (26). “Agradeço ao clube por tudo que me proporcionou e hoje se inicia uma nova jornada em minha vida, obrigado a todos, obrigado torcida", disse Abraão, em entrevista ao site do Cancão.