Vitória acerta renovação de volante Gustavo Blanco

Anunciado como novo reforço pelo Vitória no final de março deste ano, Gustavo Blanco não chegou a estrear com a camisa vermelha e preta, mas isso pode acontecer no próximo ano. O jogador acertou a renovação de seu contrato até junho de 2023. O novo vínculo será por produtividade. A informação foi publicada inicialmente pelo site GE e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Depois de encarar lesão na coxa, Gustavo Blanco voltou a treinar normalmente com o elenco desde o começo da pré-temporada, iniciada em 28 de novembro. Ele tem contrato com o Atlético-MG, clube que o emprestou ao Vitória, até 31 dezembro.

Gustavo Blanco tem 28 anos e entrou em campo pela última vez em 6 de março. O melhor momento da carreira dele aconteceu em 2018, com a camisa do Atlético-MG. Porém, nesse mesmo ano, ele lesionou o ligamento do joelho esquerdo. Precisou passar por duas cirurgias e só voltou a jogar em 2020, já pelo Goiás. Vestiu também a camisa do Fortaleza antes de seguir para o Londrina, clube com o qual rescindiu para assinar com o Vitória.