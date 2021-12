Vitória anuncia Dado Cavalcanti como técnico para temporada 2022

Agora é oficial: Dado Cavalcanti é o técnico do Vitória para a temporada 2022. Nesta quinta-feira (23), o clube anunciou o acerto com o treinador, de 40 anos. No Leão, o comandante terá pela frente as disputas do Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série C.

O Vitória comunica aos sócios e torcedores a contratação do técnico Dado Cavalcanti para a temporada de 2022.



Seja bem-vindo! #SouNego pic.twitter.com/WEXMoLiWv1 — ECVitória (@ECVitoria) December 23, 2021

Dado volta a trabalhar em Salvador cerca de quatro meses depois de deixar o Bahia. No tricolor, o técnico de 40 anos teve duas passagens. A primeira começou em 2019, quando chegou para comandar a equipe sub-23. Ele conseguiu colocar o time de transição na final do Campeonato Baiano de 2020 - na decisão, foi usado o grupo principal, campeão sob comando de Roger Machado.

Com a pandemia, a equipe de aspirantes foi desfeita, e o treinador teve uma breve passagem na Ferroviária-SP. Em outubro do mesmo ano, Dado retornou ao Bahia, dessa vez para ser coordenador das categorias de base. Em dezembro, foi promovido ao cargo de treinador do time principal. Sob o comando de Dado, o clube se livrou do rebaixamento à Série B e garantiu vaga na Copa Sul-Americana.

Em 2021, o Bahia conquistou a Copa do Nordeste. Mas o time foi eliminado na fase de grupos da competição internacional, nas oitavas da Copa do Brasil e teve um começo ruim no Brasileirão, o que resultou na demissão do técnico. Assim, ele deixou a equipe com aproveitamento de 48,36% - foram 21 vitórias, 11 empates e 19 derrotas.

Além do Bahia, Dado rodou por vários clubes brasileiros, como Ceará, Náutico, Santa Cruz, CRB, Paraná, Coritiba, Ponte Preta e Paysandu.

Vale lembrar que o Vitória chegou a tentar Geninho para o cargo. O treinador, assim como Ricardo Silva, ajudou na montagem do elenco para a temporada 2022. Mas o comandante definiu que não aceitaria o trabalho por enquanto. Já Ricardo Silva assumiu como auxiliar técnico permanente do clube.

O Vitória se reapresenta no dia 3 de janeiro, quando começa os trabalhos para a temporada 2022.

Veja todas as contratações do Vitória para 2022: