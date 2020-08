Vitória anuncia lateral-direito Leandro Silva como novo reforço

O Vitória anunciou, nesta quarta-feira (26), um novo reforço para a sequência da Série B: o lateral-direito Leandro Silva. O jogador, que estava no América-MG, assinou com o Leão contrato até o fim da temporada, com possibilidade de renovação.

Paulista de Sorocaba, Leandro completa 32 anos no mês que vem. Ele foi revelado nas categorias de base do São Caetano em 2008. Depois, defendeu clubes como Atlético Sorocaba, Santos, Figueirense, Avaí, Ceará e Coritiba.

Vitória anunciou a contratação de Leandro Silva

(Foto: Divulgação)

O lateral-direito fazia sua segunda passagem pelo Coelho. A primeira foi em 2013, quando atuou em 27 partidas e marcou um gol. Foi novamente contratado pelo América-MG no fim de 2018 e, em 2019, esteve em 44 jogos, balançando as redes quatro vezes. Na atual temporada, disputou oito duelos, sem anotar gols. A última vez que entrou em campo foi no último dia 5, contra o Atlético-MG, pelo estadual.

Com a contratação de Leandro Silva, o Vitória terá cinco opções para a lateral-direita. Além dele, o Leão conta no elenco com Jonathan Bocão, Van, Léo e Welisson.