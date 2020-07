Vitória anuncia meia-atacante Marcelinho como reforço para Série B

O Vitória anunciou, nesta segunda-feira (27), um novo reforço para disputar a Série B: o meia-atacante Marcelinho. O jogador tem 35 anos e estava, desde 2011, no Ludogorets Razgrad, da Bulgária. Ele é esperado na Toca do Leão quarta-feira (29) para realizar exames e assinar contrato. O vínculo será válido até o fim da segundona que, por causa do atraso causado pela pandemia, terminará somente em 30 de janeiro de 2021.

O Vitória anuncia a contratação do meia-atacante Marcelinho, de 35 anos, que atuava no Ludogorets Razgrad da Bulgária. O atleta é aguardado quarta-feira em Salvador para fazer as avaliações médicas, e posteriormente realizar a assinatura do contrato. #PegaLeão pic.twitter.com/Zrofet2bzb — EC Vitória (de ???? ) (@ECVitoria) July 27, 2020

Desde que Marcelinho chegou ao Ludogorets, o time faturou seus únicos nove títulos do campeonato nacional, todos de forma consecutiva. Também ganhou duas Copas da Bulgária e quatro Supercopas da Bulgária. Ao todo, ele disputou 324 jogos e marcou 93 gols.

Nascido em Manacapuru, cidade do interior do Amazonas, o jogador se profissionalizou pelo Rio Negro, apesar de nunca ter atuado como profissional pelo clube amazonense. Depois, foi para o sub-20 do São Paulo. Atuou em outros três times - Cascavel-PR, São Caetano-SP e Catanduvense-SP - até ser transferido para o Al-Nasr, dos Emirados Árabes, em 2008.

No ano seguinte, o meia-atacante voltou ao Brasil, para jogar no Mogi Mirim e, depois, no Bragantino. Em 2011, foi para o Ludogorets Razgrad, fundado em 2001. Seu vínculo com a equipe encerrou no dia 30 de junho. O time ainda tem quatro brasileiros: o goleiro Renan, ex-Botafogo e Avaí, o lateral Cicinho, ex-Santos, o meia Alex Santana, ex-Botafogo, e o atacante Cauly, que fez carreira em times de menor expressão na Alemanha e nunca jogou no Brasil.

Marcelo Nascimento da Costa é naturalizado búlgaro e, em 2016, estreou pela seleção do país. Fez 11 partidas, entre amistosos e eliminatórias da Eurocopa e da Copa do Mundo da Rússia-2018.

Marcelinho é o segundo reforço anunciado pelo Vitória após a paralisação do futebol brasileiro. O Leão já tinha contratado o atacante Mateusinho, ex-Guarani. Dias antes das competições serem suspensas em função da covid-19, a diretoria havia anunciado as chegadas do goleiro César e do lateral direito Léo.