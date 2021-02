Vitória anuncia renovação com lateral esquerdo Pedrinho

O Vitória anunciou neste sábado (20) a renovação de contrato do lateral esquerdo Pedrinho. Revelado nas categorias de base da Toca do Leão, o jogador de 18 anos agora tem vínculo até 2024.

“Muito feliz por renovar com o Vitória. Estrear no profissional e renovar meu vínculo por mais tempo é uma realização pessoal. Espero que seja uma temporada de muitas conquistas, tanto para mim quanto para o clube. Que eu consiga estar sempre trabalhando forte para fazer as melhores partidas no meu inicio de carreira”, afirmou Pedrinho ao site oficial do clube.

Apesar de ainda ter idade para atuar nos times da base, Pedrinho já faz parte do elenco principal do Vitória. Ele foi promovido nesta temporada 2021. A estreia de Pedrinho como profissional ocorreu no último dia 29, quando entrou no decorrer do triunfo por 1x0 contra o Brasil de Pelotas, na rodada derradeira da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ele também entrou em campo no segundo tempo do empate em 3x3 com o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, na estreia do Vitória no Campeonato Baiano, na última quarta-feira (17).