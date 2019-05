Vitória anuncia rescisão de Victor Ramos, a pedido do zagueiro

Através de uma nota oficial, o Vitória anunciou a rescisão do contrato do zagueiro Victor Ramos, que era capitão do time até então e cujo vínculo ia até dezembro.

De acordo com o clube, tratou-se de um pedido do atleta. “O Esporte Clube Vitória informa que nesta quarta-feira (15) firmou um acordo para rescisão antecipada consensual do contrato de trabalho do atleta Victor Ramos, a pedido do próprio. O clube agradece o período que o profissional honrou a camisa rubro-negra e lhe deseja sucesso”.

Depois da emissão da nota, o gerente de futebol Alarcon Pacheco concedeu entrevista coletiva no Barradão e detalhou o ocorrido. "O jogador procurou o clube falando de não ter motivação nesse momento para vestir a camisa do Vitória. Eu acho que o Vitória está acima de tudo e de todos. Tem que ficar quem realmente quer ficar, quem quer vestir essa camisa, quem quer lutar pelo Vitória. Tivemos contato com nosso presidente e encontramos uma saída amigável para que ele possa seguir sua carreira. É um atleta que tem histórico no clube, formado nas divisões de base. Só nos resta desejar boa sorte a ele. E o Vitória segue com as suas atividades normais".

O CORREIO tentou fazer contato telefônico com o jogador, sem êxito. Até o momento, ele não se pronunciou através das redes sociais.

Revelado na base rubro-negra, Victor Ramos tem 30 anos e estava em sua quarta passagem pelo Leão. A primeira durou até 2009, quando foi vendido ao Standard Liège, da Bélgica. Voltou em 2012 e ficou até o ano seguinte, antes de partir para o Monterrey, do México. Em 2016, teve a terceira passagem pelo clube.

Este ano, ele foi contratado em março e ganhou a posição de titular imediatamente. Disputou sete partidas, sendo uma pelo Campeonato Baiano, três pela Copa do Nordeste e as três rodadas iniciais da Série B.

Com a saída do zagueiro, Dedé e Ramon são as principais opções do técnico Claudio Tencati para formar dupla com Everton Sena.

Caíque

A nota enviada pelo Vitória à imprensa também trata da situação do goleiro Caíque, que falhou no primeiro gol do Guarani na derrota por 3x2, segunda-feira (13), pela terceira rodada da Série B, em Campinas (SP). E informa que ele perdeu a titularidade.

“Ao mesmo tempo, esclarece que o goleiro Caíque, profissional revelado na base, vai continuar trabalhando com o preparador Luciano Oliveira, objetivando sempre uma melhor qualificação. Caíque é uma atleta em transição e no futuro próximo voltará a defender o gol rubro-negro”.

Com isso, abre-se vaga no gol para enfrentar o São Bento, sábado (18), às 16h30, no Barradão. Ronaldo foi o goleiro reserva diante do time paulista. Lucas, da base, também ficou no banco na partida anterior, contra o Vila Nova. João Gabriel não tem sido sequer relacionado.