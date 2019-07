Vitória arranca empate com o Figueirense fora de casa

O torcedor do Vitória vai ter que esperar um pouco mais para comemorar o primeiro triunfo do rubro-negro fora de casa na Série B. Na noite desta terça-feira (30), o Leão não aproveitou o momento turbulento que vive o Figueirense e ficou apenas no empate por 1x1, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.

Anselmo Ramon marcou o gol que decretou o empate rubro-negro, fora de casa. O resultado manteve o Leão na zona de rebaixamento da segundona. Na próxima rodada, o time vai encarar Brasil-RS, sábado (3), às 11h, no Rio Grande do Sul.

Motivado pelo triunfo sobre a Ponte Preta e buscando manter a recuperação na Série B, o Vitória começou a partida tentando ditar o ritmo. Com mais posse de bola, o Leão explorava as jogadas pelas laterais do campo. A cobrança de falta de Felipe Gedoz assustou o goleiro Dênis.

Do outro lado, o Figueirense tentava responder, mas apresentava dificuldade na hora de criar. O problema é que, quando chegou, o time catarinense foi letal. Na jogada de Felipe Mateus, Tony raspou de cabeça e achou Willian Popp completamente livre. O atacante dominou na grande área e chutou forte para abrir o placar, aos 15 minutos.

Apesar da desvantagem o Vitória não sentiu o gol. O rubro-negro continuou mais organizado e não demorou muito para chegar ao empate. Aos 22 minutos, Felipe Gedoz cobrou falta na área e Anselmo Ramon subiu mais que a defesa do Figueirense para vencer o goleiro Denis e deixar tudo igual.

Depois disso, os dois times criaram poucas chances no ataque. Só aos 30 minutos, Willian Popp fez boa jogada pela esquerda e chutou colocado. A bola passou tirando tinta da trave de Martín Rodríguez.

Pressão inofensiva

O segundo tempo começou com a mesma tônica a primeira etapa. O Leão dominava a partida, mas criava poucas chances reais de gol. Aos seis minutos, o técnico Osmar Loss precisou fazer a primeira mudança. Ruy sentiu lesão e deu lugar para Wesley.

Porém, quem ficou mais perto do gol foi o Figueirense. A cabeçada de Felipe Mateus forçou Martín Rodríguez a fazer boa defesa e salvar o Vitória.

A resposta rubro-negra veio em contra-ataque que Felipe Gedoz deixou Capa livre, dentro da área. De cara com Denis, o lateral se enrolou com a bola e não conseguiu finalizar. Na sequência, foi a vez de Gedoz arriscar chute forte e obrigar Denis a fazer boa defesa.

O Leão seguiu pressionando. Em nova cobrança de falta, Felipe Gedoz bateu forte e Denis espalmou para o lado. Já o cruzamento rasteiro de Chiquinho correu por toda a grande área e ninguém chegou para finalizar.

Acuado, o Figueirense apenas se defendia. Na jogada em velocidade, Wesley passou pela marcação e mandou a bomba. Denis fez nova defesa. Apesar da pressão baiana, nem mesmo os quatro minutos de acréscimo concedidos pela arbitragem foram suficientes para o Leão marcar o segundo gol e conquistar o triunfo.