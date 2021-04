Vitória bate o Rio Branco no Barradão e avança na Copa do Brasil

O Vitória está na terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (7), o Leão ganhou do Rio Branco-ES por 2x0, no Barradão, e conquistou a vaga. De quebra, ainda ampliou a invencibilidade do time para nove jogos. A sequência tem quatro triunfos e cinco empates.

Os gols da classificação foram marcados por David e Gabriel Bispo. O atacante chegou ao seu quarto gol na temporada, enquanto o volante anotou o seu primeiro no ano. Gabriel, aliás, retornou à equipe diante do time capixaba, após ser desfalque contra o Treze, pela Copa do Nordeste, porque estava suspenso.

Classificado, o Vitória leva mais R$ 1,7 milhão. Somando a primeira (R$ 560 mil) e a segunda fases (R$ 675 mil), já são R$ 2,9 milhões só em premiações. O Leão agora aguarda seu adversário da terceira fase, que será definido por sorteio. Os confrontos em ida e volta estão programados para as semanas de 2 e 9 de junho.

O próximo jogo do rubro-negro será no sábado (10), às 16h, pela 8ª e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Visita o piauiense 4 de Julho, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Tentou, tentou...

O Vitória começou melhor a partida, com maior posse de bola e trabalhando bem no campo de ataque. Logo aos 4 minutos, o Leão ficou perto de abrir o placar, em um cruzamento na área do Rio Branco. David escorou de cabeça, mas Diogo impediu.

Aos 10, Cedric mandou a redonda no segundo pau e David tentou um voleio. Seria um golaço, mas o goleiro rival fez uma grande defesa. O arqueiro voltou a salvar o Capa-Preta em um chute cruzado de Vico de fora da área, aos 27 minutos.

O domínio rubro-negro continuou e quase uma bobeira dos visitantes rendeu um gol. Aos 31, Raul Prata invadiu a área, chegou na linha de fundo, Petróleo vacilou, o lateral bateu, mas Arthur tirou. O camisa 2 teve outro bom momento de chute de fora da área, mas a bola bateu no zagueiro do Rio Branco e saiu.

Aos 40 minutos, foi a vez de Alisson Farias mandar de voleio, só que foi para fora. Já nos acréscimos, Vico arriscou um chute de fora da área, mas a bola acabou indo na trave e saindo pela linha de fundo.

O Capa-Preta, por sua vez, só teve seu primeiro bom ataque aos 23. Arthur deu o passe no meio da área, Geovane Loubo não conseguiu dominar, Vandinho ficou com a sobra, mas, para alívio do Leão, o atacante chutou em cima de Lucas Arcanjo. O visitante voltou a aparecer com perigo aos 38, quando Arthur cruzou, a zaga do Vitória cortou mal e a bola subiu. Petróleo tentou uma bicicleta, que foi por cima do gol.

...e conseguiu

Se, no primeiro tempo, o Vitória não conseguiu ser efetivo no ataque, não precisou esperar muito para comemorar o gol na volta do intervalo. E foi em dose dupla.

Aos 3 minutos, Vico cobrou escanteio no primeiro pau e David cabeceou sozinho para abrir o placar. Dois minutos depois, Gabriel Bispo aproveitou falha na saída de bola do Rio Branco, roubou a redonda, entrou na área e tocou na saída do goleiro Diogo, marcando o segundo.

O Rio Branco tentou dar o troco aos 15 minutos. Em lançamento pelo alto, Rafael Castro ganhou na dividida com Wallace e bateu de canhota, mas foi por cima do gol. Aos 17, foi a vez de Luan cabecear firme, depois de cobrança de falta de Gugu, só que também errou a pontaria.

O Vitória voltou a criar boa chance aos 19 minutos, em um chute firme de Vico, mas, de novo, foi na trave. Aos 27, Ygor Catatau foi lançado por Alisson Farias e entrou na área cara a cara com Diogo. Ele tinha a opção de David livre pela esquerda, mas preferiu chutar rasteiro e o goleiro defendeu.

Aos 37, Catatau chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola ficou no bate e rebate e sobrou para David, mas o atacante chutou em cima da zaga. O camisa 7 ainda tentou no fim, assim como Catatau, mas o goleiro Gott, que entrou no lugar de Diogo, defendeu os dois lances.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 Rio Branco-ES - 2ª fase da Copa do Brasil 2021

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata (Van), Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo (Maykon Douglas), Cedric e Alisson Farias (Walter); David, Vico (Ygor Catatau) e Samuel (Eron). Técnico: Rodrigo Chagas.

Rio Branco-ES: Diogo (Gott), Gugu, Luan, Petróleo e Arthur; Gil Mineiro, Gian (Ronicley) e Geovane Lobo (Matheus Bidick); Paulinho, Vandinho (Douglas Dias) e Sanchez (Rafael Castro). Técnico: Alex Silva.

Estádio: Barradão, em Salvador

Gols: David, aos 3 minutos, Gabriel Bispo, aos 5 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Ronicley, do Rio Branco-ES

Arbitragem: Thiago Luis Scarascati, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli. O trio é de São Paulo.