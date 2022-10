Vitória busca patrocinadores para acabar com punições da Fifa

O Vitória está impedido de registrar novos atletas porque sofreu duas punições da Fifa em decorrência de dívidas com clubes estrangeiros. O rubro-negro deve 350 mil dólares (cerca de R$ 1,8 milhão) ao Boca Juniors, da Argentina, e 580 mil dólares (aproximadamente R$ 3 milhões) ao Universidad Católica de Quito, do Equador. As pendências financeiras são referentes às contratações de Walter Bou, em 2018, e Jordy Caicedo, em 2019, respectivamente.

Para sanar as dívidas e, consequentemente, poder ver reforços exibindo as cores vermelha e preta no ano que vem, o Vitória está buscando apoio de patrocinadores.

"Estamos fazendo um esforço para pagar esse R$ 4,5 milhões sem precisar antecipar o dinheiro da Série B. Nós entendemos que o dinheiro da Série B é para gastar com a Série B, para subir. Por isso, a gente vem conversando com patrocinadores, tendo reuniões diariamente, com o intuito de levantar esses recursos para pagar o “transfer ban” (proibição de transferência) sem precisar antecipar", afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota, durante uma live realizada pelo perfil de Instagram Vamos Negô.

Cada um dos 20 clubes participantes da Série B do Brasileiro deste ano recebeu R$ 8 milhões referente a cota de televisão. O valor que será pago em 2023 ainda não foi divulgado. De acordo com o dirigente rubro-negro, o recurso só será utilizado em janeiro se não houver outra alternativa. Do contrário, o clube guardará o montante para reforçar o time que vai disputar a divisão de acesso nacional.

"A gente está trabalhando com o Universidad para parcelar e trabalhando com o Boca, que não quer parcelar. Com fé em Deus até dezembro vamos conseguir resolver isso para poder voltar a inscrever", explicou Fábio Mota. "O torcedor do Vitória pode ficar tranquilo que, se não tiver jeito, a gente vai antecipar e pagar, mas a gente esta tentando não antecipar. Temos até dezembro. A janela só abre para inscrever jogador em janeiro", completou o dirigente.

Em setembro, o presidente Fábio Mota contou ao CORREIO como previa o pagamento da dívida com o Boca Juniors, única notificação feita pela Fifa até aquele momento.

"Nós estamos nos planejando e nos preparando para pagar a punição do Boca Juniors em janeiro e poder voltar a inscrever jogadores. Esses recursos do nosso planejamento vêm do token, vem do Bitci, que é a plataforma de lançamento do token, esse recebimento é parcelado e a ideia é com esse recurso pagar o Boca Juniors. No nosso planejamento, nós vamos fazer um fluxo de caixa para em janeiro quitar", afirmou na ocasião.

A pré-temporada na Toca do Leão será iniciada em 28 de novembro. A estreia do rubro-negro em 2023 é no dia 5 de janeiro, na pré-Copa do Nordeste.