Vitória busca primeiro triunfo na Série B diante do Remo

Comemorar o primeiro triunfo na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o objetivo do Vitória nesta quarta-feira (16), às 16h, quando enfrenta o Remo, no estádio Baenão, em Belém. Após tropeços nas três rodadas iniciais, o rubro-negro inicia a 4ª rodada na 14ª posição, com dois pontos, e busca a reabilitação. O time paraense soma quatro e começa em 12º lugar.

Já sob o comando do novo técnico Ramon Menezes, o Vitória empatou sem gols com o Operário, domingo (13), no Barradão. Antes, quando ainda era treinado por Rodrigo Chagas, havia empatado em 1x1 com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, e perdido em casa por 1x0 para o Náutico, jogo que culminou com a troca de treinador. É o pior começo da equipe baiana na era dos pontos corridos do torneio de acesso.

Após lutar contra a queda à Série C até a penúltima rodada nas edições de 2019 e 2020, o clube sabe que precisa reagir logo para não sofrer com a proximidade da zona do rebaixamento ao longo do campeonato. Até o início da rodada, um ponto separava o Vitória do Z4.

Por outro lado, o pelotão de cima também já se distancia. O CRB aparece na 4ª colocação, com sete pontos. Com 100% de aproveitamento, o Náutico lidera a competição com 12 pontos e o vice-líder Brusque, que ainda não jogou na rodada, tem nove.

A partida contra o Remo será a segunda como visitante do técnico Ramon Menezes. Na estreia dele, o Leão se mostrou forte e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Internacional por 3x1, em Porto Alegre.

Novidade na escalação

Ramon terá um desfalque no setor defensivo. Com dor na panturrilha, o lateral direito Raul Prata está fora. Gabriel Inocêncio foi relacionado pela primeira vez, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na terça e vai estrear com a camisa vermelha e preta.

O lateral de 26 anos foi contratado em maio e precisou passar por cirurgia no joelho direito por causa de uma lesão no menisco. Cedric também é opção. Já Van, após se recuperar de lesão, ainda está em fase de transição e não está apto.

O provável time tem Lucas Arcanjo, Gabriel Inocêncio, Marcelo Alves, Wallace e Roberto (Pedrinho); Gabriel Bispo, Pablo Siles e Eduardo; Ygor Catatau, Samuel e Guilherme Santos.