Vitória chega à 9ª edição fora da Série A nos pontos corridos

Não é o arremate de temporada que o torcedor rubro-negro sonhou, mas finalmente a divisão do Campeonato Brasileiro que o Vitória vai disputar em 2021 está definida. O triunfo por 1x0 diante do Botafogo-SP, terça-feira (26), no Barradão, acabou de uma vez com o risco de rebaixamento e garantiu a permanência do Leão na próxima edição da Série B, com início em 29 de maio.

Os 45 pontos conquistados credenciam o Vitória a disputar a segunda divisão nacional sem precisar pontuar na última rodada da atual edição. O time visita o Brasil de Pelotas sexta-feira, às 21h30, no encerramento da temporada.

Pela segunda vez consecutiva, o Leão escapou do rebaixamento na penúltima rodada da Série B. Em 2019, a meta foi alcançada fora de casa, após triunfo por 2x1 diante do Operário, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). À época, o time comandado por Geninho marcou com Thiago Carleto e Léo Gomes, e Allan Vieira descontou para os donos da casa. Passado o susto, terminou aquele campeonato na 12ª colocação, com 45 pontos, mesma pontuação que alcançou ontem na edição 2020.

Apesar do alívio por mais uma vez ter escapado da queda à Série C, divisão à qual o Vitória pertenceu uma única vez, em 2006, fato é que o clube fracassou novamente e, nos últimos dois anos, nem sequer chegou perto do objetivo de retornar à elite do futebol nacional.

O resultado disso é que o rubro-negro vai para a nona temporada fora da Série A na era dos pontos corridos: 2005, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2020 e agora 2021 na Série B, além de 2006 na C.

O Leão disputou 10 vezes a primeira divisão: em 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018.