Vitória começa preparação para jogo contra o Avaí

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta quarta-feira (4), na Toca do Leão, e iniciou os preparativos para a 34ª rodada da Série B do Brasileiro. Após perder para o CSA por 1x0 na tarde de terça-feira (2), no Barradão, o rubro-negro tentará se reabilitar na competição diante do Avaí, sexta-feira (5), às 19h, na Ressacada, em Florianópolis.

Em 18º lugar, com 33 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento há 18 rodadas. A distância para o Brusque, primeiro time fora do Z4, na 16ª colocação, é de cinco pontos. Adversário da vez, o Avaí é um dos fortes candidatos ao acesso à elite do futebol brasileiro. O time catarinense ocupa a 3ª posição, com 56 pontos.

Nesta quarta-feira, os jogadores que foram titulares contra o CSA fizeram apenas atividades regenerativas. Os demais atletas participaram de um treino técnico. O elenco foi liberado e se reapresenta na manhã de quinta-feira (4), quando realiza o último treinamento antes do jogo contra o Avaí.

Para a partida contra a equipe catarinense, o Vitória terá o desfalque do meia Eduardo, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Os volantes Fernando Neto e Cedric estão entre as opções para a vaga.