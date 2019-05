Vitória completa 120 anos tentando se reerguer no cenário nacional

O Vitória comemora nesta segunda-feira (13) 120 anos se apegando à sua história. Não aquela da fundação do clube, em 13 de maio de 1899, mas sim ao que lhe passou nos últimos 30 anos, em que rompeu as fronteiras do estado e ganhou o Brasil.

O CORREIO inicia nessa terça-feira (14) uma série com cinco reportagens especiais, que trazem as bases do DNA rubro-negro. O primeiro capítulo é sobre as categorias de base, força motriz da alavancada do Leão a partir da década de 1990.

Esse resgate do passado por parte dos rubro-negros se resume num termo: esperança. Sim, de trazer de volta o brilho perdido com campanhas ruins nas três últimas temporadas, e que culminaram com o rebaixamento à Série B.

"O Vitória é o 3º clube mais antigo do país, só atrás de Flamengo e Vasco, num tempo em que o Rio de Janeiro era pioneiro, mas São Paulo vinha em seguida" Mário Gomes, pesquisador do futebol baiano.

O resgate

Esse resgate pode ser visto na eleição, há 20 dias, do presidente mais longevo e vitorioso do clube, Paulo Carneiro. Junto a ele, retornaram ao clube figuras políticas proeminentes do passado como os ex-presidentes Adhemar Lemos e Alexi Portela.

O ponto fundamental deste resgate é a aposta de novo nas categorias de base. Prejudicado financeiramente pela queda à segunda divisão, o rubro-negro retornará forçosamente à 1991, quando, também prejudicado por uma queda, tinha a formação de jogadores não como opção – como agora –, mas como única saída.

“O Vitória viu o Bahia ser campeão brasileiro usando a base. Quando Paulo Carneiro viu o clube cair para a segunda divisão e mal financeiramente, entendeu que a gestão tinha que se direcionar ao lado patrimonial e para a revelação de atletas”, cita Newton Motta, que dirigiu aquela base de 1992 a 2002.

“Foi a partir de Motta que montamos essa estrutura que resistiu até hoje. E que agora precisa ser reestruturada, rejuvenescida, e esse será nosso papel nessa gestão”, reforça Paulo Carneiro.

"O Vitória liderou o movimento esportivo da Bahia que, junto a outros avanços, recolocaram Salvador como uma metrópole" Paulo Leandro, jornalista e pesquisador

Essa aposta nas categorias de base foi o ponto de inflexão em 90 anos de história. A partir dali, o Leão despontou nacionalmente. O auge foram as campanhas de 1993, no Brasileiro, e de 2010, na Copa do Brasil, que acabaram com o rubro-negro vice-campeão.

Serão citados ao longo deste especial também os títulos que tornaram o Leão dono do Nordeste: 1997, 1999 – ambos em Ba-Vi –, 2003 e 2010.

Mas, em meio às comemorações dos 120 anos e do resgate do DNA rubro-negro, há também espaço para a divergência. Neste caso, em relação ao maior patrimônio do Vitória, o Manoel Barradas.

Inaugurado em 11 de novembro de 1986, mas usado de fato a partir de 1991, o Barradão poderá sair de cena pelos próximos três anos. Isso porque a atual diretoria pretende se mudar para a Fonte Nova.

No fim, nada que será discutido neste especial existiria se, há 120 anos, 19 jovens moradores do Corredor da Vitória interessados em praticar críquete não tivessem criado o Club de Cricket Victoria.

Aquela união, que mudaria de nome mais tarde para Sport Club Victoria, defendia o amadorismo e ajudou a fundar as entidades esportivas baianas. Mas faria a diferença, mesmo, com uma bola e um campo bem maiores que os do críquete.





PROGRAMAÇÃO DO ESPECIAL 120 ANOS

Terça-feira (14) - Fábrica de Talentos – como o Vitória despontou no cenário nacional

Quarta-feira (15) - Quando bateu na trave – histórias das campanhas de 1993 e 2010

Quinta-feira (16) - O artilheiro rubro-negro – a criação do estádio do barradão

Sexta-feira (17) - O rei do Nordeste – os títulos regionais de 1997, 1999, 2003 e 2010

Sábado (18) - Os ídolos - a seleção de todos os tempos em 120 anos de Vitória





OS PRIMEIROS ANOS DO VITÓRIA

13 de maio de 1899 - Dezenove jovens do Corredor da Vitória, entre eles os irmãos Artur e Artêmio Valente, que haviam estudado na Inglaterra, fundam o Club de Cricket Victoria para a prática de críquete, restrito a imigrantes ingleses. De caráter nacionalista, o clube quase se chamou ‘Brasileiro’.

22 de maio de 1901 - Primeiro jogo de futebol do Vitória de que se tem registro, contra um combinado de marinheiros ingleses atracados em Salvador e que receberam o nome de ‘International Sport Club’. O Vitória venceu por 3x2. O clube ainda não tinha criado o seu departamento de futebol.

1902 - O clube muda de nome para Sport Club Victoria, em alusão aos demais esportes que já eram praticados, e não mais só o críquete. Em 15 de novembro de 1904 o Leão, junto a outros três clubes, fundam a Liga Bahiana de Sports Terrestres, que regulava, entre vários esportes, o futebol.

26 de julho de 1908 - O Vitória conquista o título baiano, o primeiro da sua história, com 100% de aproveitamento. Para conquistar o troféu, o time, que já se vestia de rubro-negro, bateu o então bicampeão São Salvador e o Santos Dumont. No ano seguinte o Vitória seria bicampeão, de novo invicto.

1913 a 1919 - Por divergir da forma como vinha sendo organizado o Campeonato Baiano, com a inclusão de equipes que traziam uma maior diversidade étnica entre os atletas – ou seja, a inclusão de negros – o Vitória decide se afastar do estadual. Volta apenas em 1920, já defasado em termos técnicos.