Vitória confirma retorno do público em mata-mata contra Itabaiana

O reencontro do Vitória com seus torcedores já tem data marcada. O clube confirmou que terá o público de volta ao Barradão no jogo contra o Itabaiana, na terça-feira (19), às 21h30, pela segunda fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste 2022.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (13), o Leão disse que "se organizou estruturalmente para atender todas as demandas, as exigências do Governo do Estado e o protocolo da Vigilância Sanitária, no sentido de proporcionar maior segurança ao nosso torcedor". O clube, porém, ainda não divulgou informações sobre venda de ingressos, nem como será o acesso ao jogo.

A última vez que o Leão jogou com a presença da torcida rubro-negra foi há um ano e sete meses. A partida, em março do ano passado, terminou com goleada por 4x1 sobre o River-PI, pela fase de grupos do Nordestão.

O duelo contra o Itabaiana será em jogo único. Depois, o vencedor terá que enfrentar a terceira fase, que será disputada em confrontos de ida e volta, entre os dias 27 e 28 de outubro e 3 e 4 de novembro. Só então serão definidos os quatro clubes que irão ingressar na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Essa é a primeira vez que o Vitória vai disputar a fase preliminar da competição regional.