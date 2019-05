Vitória contrata atacante que pertence ao Cruzeiro

A negociação que vendeu David ao Cruzeiro aconteceu no começo da temporada 2018, mas até hoje o Vitória recebe parte do pagamento. Os R$ 10 milhões já foram depositados na conta do rubro-negro há um tempo, mas o Leão ainda tem direito a uma outra parte do negócio: um jogador por empréstimo.

Um deles está treinando na Toca e já foi confirmado como reforço do time para o restante da temporada: é o atacante Marcelo, de 21 anos, que chega do time celeste emprestado até o final do ano. O atleta jogou a Série B do Campeonato Mineiro pelo Ipatinga. Por lá, disputou quatro jogos e não marcou nenhum gol.

Marcelo (segundo da esquerda para a direita) posa para foto no Barradão (Foto: EC Vitória/Divulgação)

Na última temporada, Marcelo chegou a jogar sob o comando de Mano Menezes. Por coincidência, também foram quatro partidas disputadas e nenhum gol marcado.

Apesar de já treinar no Vitória, Marcelo ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O próximo jogo do Vitória é só na próxima segunda-feira (13), quando o time viaja até Campinas para enfrentar o Guarani, pela 4ª rodada da Série B.

*Com supervisão do subeditor Miro Palma