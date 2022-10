Vitória contrata psicóloga para integrar comissão técnica

O Vitória agora tem uma psicóloga como integrante da comissão técnica do elenco profissional. Miriam Carla Rocha vai se apresentar na Toca do Leão no dia 28 de novembro, quando se inicia a pré-temporada 2023 rubro-negra.

“Contribuir com os atletas a descobrir e entender seu funcionamento cognitivo, identificando seus diferentes pontos cognitivos e direcioná-los para fazer o melhor uso de seu potencial cognitivo é um grande desafio e, ao mesmo tempo, o melhor desafio”, afirmou Miriam ao site oficial do Vitória.

Ela é graduada pela Faculdade de Tecnologia e Ciência, mestranda pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Psicologia do Esporte, e tem especialização em Neuropsicologia e Terapia Cognitivo Comportamental. Miriam também possui formação em Neurofeedback e Neurociência aplicado ao esporte.